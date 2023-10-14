ВСУ: Количество техники, которое РФ бросает в атаки, уже значительно меньше 14.10.2023, 19:44

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Оккупанты несут серьезные безвозвратные потери.

Россия теряет все больше оккупантов на фронте, и становится все меньше техники армии РФ, задействованной в боях. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

«Если говорить обо всем Таврическом направлении, в личном составе врага цифры [потерь] увеличиваются с каждым днем. Количество вооружения и военной техники, которое враг бросает в атаки, уже значительно меньше», – сказал Штупун.

Он напомнил, что позавчера было уничтожено 80 единиц российской техники, еще днем раньше – 112. А вчера эта цифра составила 26 единиц. Тем временем потери РФ в личном составе продолжают расти.

По словам Штупуна, оккупанты несут серьезные безвозвратные потери на Авдеевском направлении, пытаясь наступать, и эти потери вызваны в частности отсутствием эвакуации раненых с поля боя и низким уровнем полевой медицины в армии РФ.

Он отметил, что медучреждения временно оккупированного Донецка и близлежащих населенных пунктов напрочь «забиты» ранеными россиянами, а оккупанты, которые «хоть каким-то образом» проинформированы о значительных потерях и «видят огромное количество своих мертвых и раненых», начали отказываться идти в бой.

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