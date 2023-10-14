Киберспортивные игры могут стать новым олимпийским видом спорта 5 14.10.2023, 20:31

В мире киберспортом и играми занимаются три миллиарда человек.

Международный олимпийский комитет изучает планы по созданию Олимпийских киберспортивных игр. Об этом президент МОК Томас Бах заявил во время церемонии открытия 141 сессии МОК, проходящей в Индии.

В своей речи Томас Бах отметил, что во всем мире киберспортом и играми занимаются три миллиарда человек. И более 500 миллионов из них интересуются именно киберспортом, который включает в себя виртуальный спорт и спортивные симуляторы.

— Я попросил нашу новую киберспортивную комиссию МОК изучить вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр, — заявил президент организации. — Мы выбрали подход, который позволил бы нам быть активными в киберспортивном пространстве, оставаясь при этом верными нашим ценностям, которыми мы руководствовались на протяжении более чем столетия.<…> Один из ведущих издателей даже адаптировал свою популярную игру под полностью наши олимпийские ценности — чтобы игроки стреляли по мишеням, а не по людям.

Первым взаимодействием МОК с киберспортивным сообществом стала организация Киберспортивного форума в 2018 году в Лозанне, после чего была создана Группа по связям с киберспортом, которая стала платформой для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. В 2021 году МОК разработал олимпийскую виртуальную серию. Это было первое пилотное предприятие МОК в киберспорте.

— Основываясь на уроках этой олимпийской виртуальной серии, в начале этого года мы запустили Олимпийскую неделю киберспорта в Сингапуре. Там мы увидели доказательство того, что наш целостный подход работает. Мы успешно объединили олимпийское и киберспортивное сообщества, - добавил Бах

Отметим, ранее оргкомитет Олимпийских игр 2028 года предложил включить в программу соревнований пять дополнительных видов спорта - это бейсбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош. Окончательное решение о включении их в программу Олимпиады, которая пройдет с 14 по 30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе, будет принято на 141-й сессии МОК 15-17 октября в Мумбаи.

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