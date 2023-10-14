Выборы в Польше: лидеры борются за фермеров 14.10.2023, 20:48

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Несколько партий концентрируют свои усилия на сельской местности.

Воскресные парламентские выборы в Польше будут выиграны и проиграны в сельской местности, пишет Politico.

Четыре года назад Ярослав Качиньский и его правая партия «Право и справедливость» (PiS) получили более половины голосов сельских избирателей по всей стране, компенсировав потери в крупных городах и выиграв второй срок.

Они не оставляют попыток сохранить свое господство и сейчас.

На выборах, где каждый голос будет иметь решающее значение для формирования большинства, способного свергнуть PiS, большинство оппозиционных групп, похоже, выполнили свою домашнюю работу, сделав сельские проблемы ключевой частью своих кампаний.

В своей предвыборной кампании PiS сосредоточилась на сельской местности, используя «пикники» и фольклор, а также религиозный консерватизм и большую дозу политического сводничества, подкрепленного большим количеством государственных денег.

С прошлого года правительство потратило более 3.3 млрд евро на субсидии фермерам – больше, чем в любой другой стране ЕС. А благодаря комиссару ЕС по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому, члену PiS, Польша также получила самую большую долю денежных средств из кризисного сельскохозяйственного резерва блока, чтобы смягчить удар от избытка зерна, поступающего из Украины.

На прошлой неделе министерство сельского хозяйства Польши начало предлагать крестьянским женским группам и фольклорным ансамблям по 250 тыс. злотых, если они помогут повысить явку на местных выборах до 60% и выше. А премьер-министр Матеуш Моравецкий пообещал, что муниципалитеты и уезды с наиболее высокой явкой получат по 1 млн злотых (220 тыс. евро) на реконструкцию или строительство пожарных станций.

«Слишком долго жители сельских районов были лишены возможности пользоваться преимуществами демократии» – заявил Моравецкий, объявляя о выделении средств.

В обоих случаях финансирование будет распространяться только на деревни и города с населением менее 20 тысяч человек – места, где чаще всего голосуют за PiS.

Ни одна другая политическая группа не может сравниться с PiS по щедрости расходов, не в последнюю очередь потому, что все субсидии поступают из государственной казны или казны ЕС, а не из собственного бюджета правящей партии.

Вместо этого небольшие оппозиционные группы, такие как центристский «Третий путь» и крайне правая «Конфедерация», пытаются мобилизовать поддержку сельских жителей другими способами.

Первая представляет собой союз между «Польшей 2050», христианско-демократической партией, основанной бывшим телеведущим, и Польской народной партией (PSL), корни которой уходят в крестьянское движение XIX века.

В свое время PSL была доминирующим голосом в сельской местности, но в начале 2010-х годов ее затмила PiS, в немалой степени благодаря комиссару Войцеховскому, который сменил лагерь, будучи депутатом польского парламента.

Несмотря на мощную местную сеть, «Третий путь» с трудом находит общий посыл для избирателей, и неясно, сможет ли он вообще пройти в парламент. Для того чтобы получить представительство, избирательным объединениям необходимо набрать не менее 8% голосов, в то время как для партий этот порог составляет 5%.

Ультраправая «Конфедерация» попыталась использовать в своих интересах массовые протесты фермеров, прокатившиеся по Польше в начале этого года в связи с неконтролируемым импортом украинского зерна. Члены партии приняли участие в нескольких демонстрациях, организованных фермерами, но их быстро прогнали.

По мнению Бартломея Бискупа, политолога из Варшавского университета, недолговечность сельской мечты «Конфедерации» может быть связана с ее политической платформой.

«Сельское хозяйство зависит от субсидий, и если Конфедерация вдруг выступит с лозунгами: выход из Евросоюза, нулевые налоги, но и нулевые субсидии любого рода, то она не найдет благодатной почвы», - сказал он.

Главная оппозиционная сила, Гражданская платформа Дональда Туска, представляющая собой эклектичную смесь правоцентристских, левоцентристских и зеленых партий, летом привлекла к себе фермерское протестное движение в попытке противостоять наступлению PiS на сельские районы.

С момента создания этого маловероятного альянса в августе Туск и лидер AgroUnia Михал Колодзейчак неоднократно появлялись вместе, в том числе на пресс-конференции перед капустным полем. В других случаях Колодзейчак, несмотря на свой маленький рост, выступал в качестве импровизированного телохранителя Туска.

Но если капуста может привлечь несколько сотен тысяч просмотров на TikTok, то Гражданская платформа Туска и другие группы, по мнению аналитиков, не понимают сути дела. Ведь настоящие фермеры составляют лишь малую часть сельского населения.

В последние дни кампании другие проблемы, такие как внезапная отставка высших армейских генералов, отвлекли внимание от фермеров.

По данным опроса Politico, перед воскресным голосованием PiS сохраняет значительное преимущество над Гражданской платформой, а три другие основные политические группы занимают лишь отдаленное третье место. Даже если центристские группы объединятся, этого будет недостаточно, чтобы сместить действующих консерваторов.