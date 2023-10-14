В Орше начальника с «Белтелекома» обвинили в даче взятки и служебном подлоге 2 14.10.2023, 21:09

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Что решил суд.

При инвентаризации у начальника транспортного участка Оршанского зонального узла электросвязи Вячеслава Орешкевича выявили недостачу в 874 рубля. А дальше следователи выяснили: мужчина фиктивно покупал и списывал запчасти к тракторам, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» со ссылкой на решение суда.

По информации канала, за это он получал 5% вознаграждения от суммы оплаты запчастей, которые в действительности не приходили на предприятие. Ему специалист помог по продажам филиала ООО «Белтехника АГРО» Геннадий Карпов.

В сентябре мужчин судили. За получение взятки и служебный подлог Орешкевича приговорили к 2,5 года «домашней химии» и штрафу в 11100 рублей с запретом занимать организационные должности на 5 лет. А Карпов за растрату и служебный подлог получил 1,5 года «домашней химии» и штраф в 1850 рублей.

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