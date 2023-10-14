Volvo показала суперэкономичный тягач 14.10.2023, 21:31

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Компания Volvo представила концептуальный грузовик SuperTruck 2. Он назван одним из самых энергоэффективных тягачей в мире.

Еще в 2016 году Министерство энергетики США поставило перед Volvo Trucks задачу создать электрический грузовой автомобиль, который был бы на 100% эффективнее других. Спустя семь лет производитель продемонстрировал свой проект.

Футуристический внешний вид нового грузовика Volvo — это не просто выбор во имя дизайна. Как объясняет изготовитель, большая часть достигнутой эффективности обусловлена улучшенной аэродинамикой и более качественными материалами, сделавшими SuperTruck 2 эффективнее аналогичного тягача 2009 года, на основе которого он был создан. Кабина имеет идеальную клиновидную форму и закруглённое лобовое стекло. Обтекатели и хвостовая часть прицепа обеспечивают на 50% меньше сопротивления, чем у базового SuperTruck 1.

По сравнению с предшественником новинка экономит на 170% больше топлива, отмечает speedme.ru. Машина также легче, поскольку производитель использовал композитный карданный вал. Кроме того, он уменьшил количество осей, чтобы держать вес под контролем. Для создания более короткой кабины используется меньше материала — как следствие, масса тоже меньше. «Вольво» также заменила традиционные зеркала на капоте и кабине усовершенствованной системой камер, что позволило снизить сопротивление более чем на 4%.

Volvo SuperTruck 2 оснащён 48-вольтовой мягкой гибридной системой, которая играет роль стартера-генератора и помогает поддерживать все функции в рабочем состоянии без необходимости остановки двигателя на холостом ходу в течение длительного времени.

В настоящее время представлен только концепт, но компания уже использует технологии, проверенные на его основе, в серийных грузовиках. В организации утверждают, что хотели узнать прирост эффективности за пределами аэродинамической трубы, в реальном мире. И именно на этом этапе разработки команда проекта сосредоточилась сейчас.

Volvo SuperTruck 2 публично дебютирует на конференции и выставке менеджмента Американской ассоциации грузоперевозчиков 2023 года, которая пройдёт с 14 по 17 октября в Остине, штат Техас.

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