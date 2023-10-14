В Тель-Авиве зажгли свечи в память о погибших от атак ХАМАС
- 14.10.2023, 22:00
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Жители Тель-Авива провели акцию в память об израильтянах, погибших в результате войны с боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС, которая началась неделю назад, 7 октября.
Вокруг фонтана на площади Дизенгофф были зажжены 1,3 тыс. свечей, что совпадает с количеством погибших граждан Израиля, пишет The Times of Israel.
Акция называлась «Бдение 1300 свечей», ее провела местная организация «Молодежь света».
Получили ранения от атак ХАМАС 3 484 человека, согласно последним данным Минздрава Израиля, которые приводит The Jerusalem Post