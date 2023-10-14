Под Минском прошли гонки на тракторах 11 14.10.2023, 21:52

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Фото: onliner.by

Такого вы еще не видели.

В субботу 14 октября в индустриальном парке «Великий камень» прошли экзотические гонки на тракторах МТЗ. Мероприятие носило название «ТракторШОУ» и было приурочено к 70-летию выпуска первого колесного трактора «Беларус». За первые три места организатор назначил приз в виде новых тракторов. Как это было — в фоторепортаже Onlíner.

Фото: onliner.by

Всего в необычных гонках приняли участие 16 «пилотов»: по два из каждой области, а также представители специализированных вузов (из горецкой БГСХА и минского БГАТУ). Вне зачета выступала собственная команда МТЗ.

Фото: onliner.by

В каждом заезде стартовало по два участника. Гонщикам давалось по две попытки, после чего в следующий круг турнира проходила ровно половина. И так до самого финала, где победили трактористы из Горок.

Фото: onliner.by

Организаторы говорят, что это был пилотный проект. В планах на будущий год провести полномасштабные соревнования уже на специально подготовленных и оборудованных необходимой системой безопасности машинах. Идея хорошая, тем более что зрителям такие соревнования явно пришлись по вкусу.

Фото: onliner.by

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