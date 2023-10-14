«Подарили»: 21-летняя белоруска честно рассказала, откуда у нее BMW 328i M3-look 6 14.10.2023, 22:11

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Авто явно выделяется в городском потоке.

Диане из Гродно — 21 год. Полгода назад девушка получила в подарок BMW 328i (E92) 2007 года выпуска в стайлинге М3. Как признаётся av.by гродненка, о таком автомобиле она и мечтать не могла. Сейчас она явно выделяется в городском потоке, её часто останавливают сотрудники Гродненской ГАИ (и документы проверить, и просто на купе взглянуть), а особо ярые фанаты марки неистово просят «газануть» на перекрёстке!

— Изначально мне нравились BMW в кузове E46. Признаться, именно о таком автомобиле я мечтала. Но как-то родители заглянули на av.by, в раздел BMW E92, и там увидели эту машину, — рассказывает Диана. — Хоть купе и покорило всю нашу семью с первого взгляда, мы всё же не стали рассматривать этот вариант для покупки. Вернулись к нему спустя полгода раздумий, и именно его мне подарили на день рождения.

Купе BMW 3-й серии (E92) полностью соответствует облику М3 — подвеской, бамперами, капотом. Передний бампер имеет уникальный дизайн и превращает автомобиль в настоящий спорткар. Породистые «ноздри» решётки радиатора и горбатый капот делают машину эффектной и явно выделяют её в потоке «гражданских» авто.

Кузов покрыт керамикой, фары — защитной плёнкой. Именно в таком виде иномарка была куплена у парня в Барановичах. На одометре на тот момент значилось чуть больше 250 тысяч километров.

— Машина находилась в идеальном состоянии! Хотя в техпаспорте указан 2007 год выпуска. Бывший хозяин эксплуатировал её только по выходным. Почему решил продать — не знаю. Может, потому, что место занимала в гараже, — предполагает Диана.

На тот момент автомобиль в подобном облике в продаже был единственным в Беларуси. Истории появления машины в нашей стране девушка не знает. Известно лишь, что это «американка».

О стоимости BMW E92 328i Диана не говорит. На вопрос о цене девушка с улыбкой отвечает: «Это ведь подарок!»

Под капотом заднеприводного купе BMW 328i (E92) — рядный атмосферный шестицилиндровый бензиновый двигатель N53B30 мощностью 230 лошадиных сил. Поклонники и фанаты марки наверняка знают, что легендарный родстер BMW M328, который в 1936 году выиграл гонку на Нюрбургринге со средней скоростью более 100 км/ч, был оснащён агрегатом с шестью цилиндрами. Сейчас машины с мотором без турбонаддува уже не делают, они заняли своё почётное место в зале музея БМВ в Мюнхене, посвящённом атмосферным «шестёркам». Их ценят за эластичность, мощность и особый звук двигателя.

— До 100 километров в час машина разгоняется за 7 секунд. Но на практике я пока не испытывала это. Наоборот — стараюсь трогаться на светофорах медленно. И вообще езжу очень аккуратно, так как из-за низкого клиренса боюсь повредить бампер и пороги. Особенно на каких-то неровностях или «лежачих полицейских». Ну и при парковке тоже есть некоторые сложности.

Диана вспоминает, как впервые села за руль своей «бэхи». Говорит, что тряслись руки и ноги. В том числе из-за маленького дорожного просвета.

— У меня был уже небольшой опыт вождения. В семье пользовались Аudi А6 на «механике» и BMW X5. Периодически мне дозволяли управлять машиной. А тут — своя собственная! Я не сразу села, если честно, за руль. Боялась, наверное, «зацепить» на дороге что-нибудь. Но однажды набралась смелости и поехала!

Внимания на перекрёстках заднеприводный «баварец» собирает много. И от обычных прохожих, и даже от сотрудников ГАИ, признаётся Диана.

— Любят они, конечно, меня остановить! И за тонировку, и просто чтоб посмотреть поближе на машину. Однажды даже фотографировали на дороге, — улыбается гродненка.

Красной BMW есть чем покорить прохожих. Спортивный стиль и брутальный характер подчёркиваются ещё и литыми дисками. Здесь стоят оригинальные BBS на 18 дюймов в цвете «тёмный графит».

— Также установлены перфорированные передние тормозные диски. Впервые такие сквозные отверстия и насечки появились на гоночных автомобилях, чтоб улучшить торможение. Ну и перфорация хорошо борется с перегревами дисков и колодок, — со знанием дела рассказывает девушка.

Внутри — cветлый кожаный салон. Но вот сзади комфортно будет только двум пассажирам. Здесь размещены два кресла с разделительной консолью посередине.

— В машине М-руль. Приятный на ощупь и очень компактный. Ещё на нём установлены подрулевые лепестки, при нажатии на которые коробка меняет передачи вверх/вниз. Иномарка и без них очень резвая, а с ними так просто рвёт с места! — говорит Диана.

Преимущества подрулевых лепестков переключения передач можно прочувствовать, когда нужно, например, ускориться для обгона: такой функционал позволяет раскручивать двигатель, меняя передачу на пике его мощности, чтобы повысить интенсивность ускорения.

Идея разместить лепестки переключения передач на руле серийного автомобиля пришла из автоспорта. Впервые они появились на гоночных болидах «Формулы-1». Со временем их стали замечать и на «гражданских» экземплярах.

— Выхлопная система здесь тоже от М3. Звук от этого злой и громкий! — восторженно говорит девушка.

— Какой у BMW расход?

— По городу в среднем получается 11 литров. На трассе — около 8. В смешанном цикле — почти 10 литров. Заливаю всегда АИ-98.

После покупки BMW ни разу не требовала ремонта, рассказывает Диана. Из обслуживания — заливали масло Motul 5w30 и гидравлическую жидкость Titan. На этом всё.

Как правило, для редких и необычных автомобилей их владельцы выбирают и особые номера. БМВ Дианы — не исключение. Интересуемся, что означают её три нуля и одна девятка.

— У родителей на машине такие же, отличаются лишь одной буквой. Поэтому решили и на моё авто установить именно этот набор цифр, — объясняет девушка.

Кстати, автомобиль в нынешнем году стал участником гродненского автофестиваля «Лакацыя».

А в следующем хозяйка впечатляющей «бэхи» планирует попробовать свои силы в конкурсе. Не исключено, что это будет номинация «Автозвук».

— Люди охотно подходили к машине, рассматривали её. Кто-то фотографировал, кто-то просил погазовать. Зимой я не планирую на ней ездить. Так что, полагаю, за этот период мы придумаем для неё ещё что-то очень оригинальное, чтоб поучаствовать в каком-нибудь состязании на фестивале, — делится планами белоруска.

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