ВСУ показали, как россияне «добивают» своих раненых на поле боя 9 14.10.2023, 22:16

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Своих не бросают?

Российские оккупанты «добивают» своих раненых солдат на поле боя. Об этом заявили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ и обнародовали видео.

В ДШВ решили развенчать миф о том, что россияне «своих не бросают», и опубликовали видео, на котором захватчик застреливает лежащего на земле раненого оккупанта, забирает его вещи и возвращается к другим своим "побратимам".

«Оккупанты своих не бросают, они коварно добивают раненых! Настоящее лицо армии недоимперии в видео», – отметили в ДШВ.

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