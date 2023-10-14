ВСУ показали, как россияне «добивают» своих раненых на поле боя

ВСУ показали, как россияне «добивают» своих раненых на поле боя9
- 14.10.2023, 22:16
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Своих не бросают?
Российские оккупанты «добивают» своих раненых солдат на поле боя. Об этом заявили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ и обнародовали видео.
В ДШВ решили развенчать миф о том, что россияне «своих не бросают», и опубликовали видео, на котором захватчик застреливает лежащего на земле раненого оккупанта, забирает его вещи и возвращается к другим своим "побратимам".
«Оккупанты своих не бросают, они коварно добивают раненых! Настоящее лицо армии недоимперии в видео», – отметили в ДШВ.