Один из белорусских вузов зовет студентов не учиться, а служить в армии 15.10.2023, 1:14

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Смотрите сами.

Брестский государственный университет имени Александра Пушкина зовет студентов не учиться, а служить в армии по контракту. Рекламные ролики с такими призывами появились на Youtube-канале университета, пишет «Зеркало».

В одном из видео показана нарезка кадров военных учений под эпичную музыку. Ролик сопровождает довольно пафосный текст о том, что «познать себя» можно «только в бою», о борьбе с непонятным противником и с самим собой.

— Противник — он есть. Противник — это неуверенность и слабость. Ты даешь им отпор, говорит голос за кадром и заверяет, что «оружие — это твой дух».

Научиться «преодолевать боль и усталость», как следует из ролика, молодые люди могут на контрактной службе в белорусских Вооруженных силах. Каких-либо других, например материальных, «плюшек» для рекрутов-контрактников авторы видео не предлагают.

Во втором ролике офицер на фоне красно-зеленого флага говорит подписавшему контракт, что он сделал правильный выбор. А дальше следует нарезка кадров военной службы под такую же эпичную музыку.

«Добро пожаловать в команду», — под конец видео приветствует уже другой офицер уже другого новобранца. Очевидно, зрители должны прийти к выводу о том, что молодые люди записываются в контрактные войска массово.

Показывали ли ролики студентам или просто загрузили на официальный канал, неизвестно. Но вот у второго видео за два дня уже 2,2 тысячи просмотров.

К слову, таких же роликов, но с призывом получать высшее образование, на канале вуза нет. Однако есть серия видео, направленных на иностранцев, где студенты из других государств рассказывают о том, как учатся на разных факультетах.

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