Российские рестораторы зафиксировали дефицит куриного мяса 15.10.2023, 3:34

«Ножки Буша» не за горами?

Рестораны быстрого питания столкнулись с нехваткой куриного мяса на российском рынке. О дефиците сообщила компания «Юнирест», которая управляет сетями фастфуда Rostic’s и KFC, передает «Прайм».

«В сложившейся непростой ситуации мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить рестораны свежим куриным мясом с соблюдением наших высоких стандартов качества», — сообщили в «Юнирест».

Наличие проблемы подтвердил глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров. По его словам, главными причинами являются нехватка кадров на птицефабриках, нарушение логистических цепочек, а также увеличение стоимости кормов и других издержек. По его словам, в основном рестораны закупают мясо кур у российских производителей.

В ответ на жалобы в Минсельхозе заявили, что «потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы». «В условиях сохраняющегося спроса» предприятия наращивают производство, добавили в ведомстве. При этом, по данным Национального союза птицеводов, в первую очередь удовлетворяются потребности населения, в том числе через торговые сети.

Цены на куриное мясо начали стремительно расти с весны 2023 года. Половина всего производства продукции приходится на четыре российских региона, граничащих с Украиной, а именно Воронежскую, Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Последние три регулярно подвергаются обстрелам и налетам беспилотников.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в июне охлажденное и мороженое мясо кур подорожало на 6,8%, достигнув отметки в 193,48 рубля за килограмм, что стало историческим рекордом.

В августе один из основных поставщиков мяса птицы в Россию — Беларусь — решил ограничить экспорт в Россию и все прочие страны, за исключением Китая. В Минске заявили, что решение было принято для насыщения внутреннего рынка.

Согласно данным Росстата, к осени рост производства курицы в России практически остановился. В одной из птицеводческих компаний утверждали, что это произошло из-за распространения птичьего гриппа: по подсчетам Россельхознадзора, за 8 месяцев 2023-го в России выявили пять вспышек этого заболевания.

С начала года к 25 сентября потребительские цены на курятину повысились на 23,2%. Проблемой озадачилась и Федеральная антимонопольная служба. 2 октября она потребовала от трех крупнейших производителей — ПАО «Черкизово», ГАП «Ресурс» и АО «Приосколье» — обосновать цены на продукцию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».