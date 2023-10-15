Залп HIMARS поразил российский укрепрайон на входе в Крым 15.10.2023, 8:03

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Горит дамба с переправой через Сиваш в Херсонскую область Украины.

Вечером 14 октября в оккупированном Крыму вспыхнули пожары. Там горят газопровод вблизи Симферополя и дамба с переправой через Сиваш на Херсонщину.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер». Удар был нанесен американской реактивной системой залпового огня HIMARS, сообщают украинские СМИ.

«Есть еще один пожар и гораздо более интересный. На первый взгляд пустынный берег Сиваша. Но тут есть малоизвестная дамба с переправой в Херсонскую область, целый укрепрайон и батарея РЭБ», – говорится в сообщении.

Кроме того, спутник показывает пожар на газопроводе западней Симферополя. Огонь замечен рядом с трассой «Таврида».

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