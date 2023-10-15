СМИ: Израиль нанес удар по международному аэропорту Алеппо в Сирии 15.10.2023, 8:07

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Перед этим со стороны Сирии на территорию Израиля прилетели две ракеты.

В ночь на 15 октября Израиль нанес ракетный удар по сирийскому аэропорту Алеппо.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание пишет, что военные атаковали аэропорт города Алеппо на севере Сирии второй раз через неделю. Перед этим со стороны Сирии на территорию Израиля прилетели две ракеты.

Сообщается, что в результате удара ЦАХАЛ аэропорт был выведен из строя. Позже Минобороны Сирии подтвердило эту информацию.

«Израиль нанес воздушный удар со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальному ущербу аэропорту и его выходу из строя», - сообщили в ведомстве.

Со временем Минобороны Сирии заявило о пяти раненых в результате удара.

Кроме этого, в сети распространяется видео якобы удара по аэропорту, его достоверность подтвердить пока не удалось.

🔻 خروج مطار #حلب عن الخدمة



يا أمير النحل بآخر الفيديو 🐝 pic.twitter.com/7YjG5ZIUoz — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) October 14, 2023

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