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Иран заявил, что может вступить в войну против Израиля

  • 15.10.2023, 8:21
  • 10,252
Иран заявил, что может вступить в войну против Израиля

Публичное сообщение было сделано через представителя Тегерана в ООН.

Иран через ООН направил частное сообщение Израилю, что он может вмешаться, если ЦАХАЛ продолжит свою военную кампанию в Секторе Газа, сообщает в воскресенье, 15 октября, The Jerusalem Post.

Иран направил частное сообщение Израилю через ООН о том, что он может вмешаться, если Израиль продолжит свою военную кампанию по уничтожению ХАМАС в Секторе Газа, подтверждает The Jerusalem Post сообщение, впервые опубликованное новостным сайтом Walla.

Кроме этого частного сообщения, Иран сделал и публичное заявление, опубликованное через Twitter-аккаунт его постоянного представительства при ООН.

Как говорится в этом заявлении, если операции в Газе не будут немедленно прекращены, ситуация «может выйти из-под контроля и иметь далеко идущие последствия».

10 октября президент США Джо Байден предостерег третьи стороны от попыток воспользоваться войной в Израиле.

В тот же день авианосец США «Джеральд Р. Форд» прибыл в Восточное Средиземноморье, чтобы предотвратить эскалацию и расширение войны ХАМАС против Израиля.

На следующий день Байден прямо предупредил Иран, чтобы тот «был осторожным» в своих действиях на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль.

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