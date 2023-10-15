Иран заявил, что может вступить в войну против Израиля 15.10.2023, 8:21

10,252

Публичное сообщение было сделано через представителя Тегерана в ООН.

Иран через ООН направил частное сообщение Израилю, что он может вмешаться, если ЦАХАЛ продолжит свою военную кампанию в Секторе Газа, сообщает в воскресенье, 15 октября, The Jerusalem Post.

Иран направил частное сообщение Израилю через ООН о том, что он может вмешаться, если Израиль продолжит свою военную кампанию по уничтожению ХАМАС в Секторе Газа, подтверждает The Jerusalem Post сообщение, впервые опубликованное новостным сайтом Walla.

Кроме этого частного сообщения, Иран сделал и публичное заявление, опубликованное через Twitter-аккаунт его постоянного представительства при ООН.

Как говорится в этом заявлении, если операции в Газе не будут немедленно прекращены, ситуация «может выйти из-под контроля и иметь далеко идущие последствия».

10 октября президент США Джо Байден предостерег третьи стороны от попыток воспользоваться войной в Израиле.

В тот же день авианосец США «Джеральд Р. Форд» прибыл в Восточное Средиземноморье, чтобы предотвратить эскалацию и расширение войны ХАМАС против Израиля.

На следующий день Байден прямо предупредил Иран, чтобы тот «был осторожным» в своих действиях на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль.

.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».