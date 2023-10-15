В Минске и окрестностях началось нашествие божьих коровок 6 15.10.2023, 8:30

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Насекомые облепили фасады зданий.

«В деревне около Михановичей нашествие божьих коровок», — написал читатель Onliner в редакцию и выслал в доказательство видео. Иначе и не скажешь: насекомые облепили фасад здания, плитку, водопроводную трубу, забор и окна. Постоял бы мужчина на улице чуть дольше — и на нем бы уселись.

Атака божьих коровок на деревню началась примерно в обед 14 октября, и избавиться от них не помогла даже знакомая с детства считалочка.

— Тут у нас прямо нашествие, они все облепили, дом, забор, плитку, на людей кидаются. Их крайне много, тысячи, никогда раньше такого не видел. Может, из-за того, что лес рядом? — рассказывает автор видео. По его словам, божьим коровкам приглянулся и соседский дом.

Позже оказалось, что насекомые добрались и до столицы.

— В Минске у меня на 9-м этаже вся кухня в божьих коровках. На окне штук 10, а за ним — рой, — сообщила читательница.

В чем причина такой массовой атаки божьих коровок — неизвестно.

Напомним, летом белорусы часто жаловались на нашествие небывало активных ос и шершней, бывали даже случаи смерти из-за укусов насекомых. Также в этом году людей чаще кусали клещи и переносили различные заболевания.

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