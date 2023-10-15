ХАМАС обстрелял ракетами окраины Тель-Авива и Ашкелон 15.10.2023, 8:40

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Есть попадания в жилые дома.

В ночь с 14 на 15 октября террористы ХАМАС атаковали ракетами окрестности Тель-Авива, обломки упали в Бат-Яме. Также исламисты запустили из сектора Газа ракеты в сторону города Ашкелон, там работала ПВО.

Об этом сообщает The Times of Israel. В соцсетях публиковали кадры с последствиями атаки ХАМАСа.

В Бат-Яме обломками ракет повреждено несколько зданий в центре города. Спасатели работали на месте падения фрагментов ракеты между двумя домами.

В Ашкелоне также сообщали о повреждении нескольких домов обломками ракет.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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