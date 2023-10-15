Путина показывают за деньги 2 15.10.2023, 8:45

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Сколько платит диктатор, чтобы избежать полной международной изоляции.

Путин впервые уехал за границу после выдачи ордера на его арест. Формальный повод – официальный визит в Кыргызстан на так называемый саммит СНГ. Накануне визита Кыргызстан ратифицировал соглашение об объединенной системе ПВО, которое Россия разместит в республике не менее чем на пять лет. Почему президент Киргизии согласился встретиться с кремлевским старцем, кто вытесняет Россию из среднеазиатского региона и что потребует Пекин за встречу Путина с Си - в эфире «Апостроф TV» рассказал политтехнолог, управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас Загородний.

Кыргызстан как одна из последних надежд диктатора

Москва пытается показать, что никакой дипломатической изоляции нет, что есть страны, все еще принимающие Путина. В принципе, Кыргызстан и так имел достаточно тесные связи с РФ, там была и определенная зависимость. То есть Россияне выдают за большое достижение то, что фактически так и было. Конечно, наличие российской военной базы тоже привязывает эту страну к России, поэтому я особых прорывов здесь не вижу. Раньше это просто была рутина, а теперь они называют это большим достижением.

Страны Средней Азии уже тяготеют к Китаю. Не исключаю, что и этот визит состоялся, в частности, при негласном разрешении Китая.

Конечно, со Средней Азией активно работают и Китай, и США, и Турция. Поэтому страны Средней Азии понимают свою значимость. Был такой родоначальник геополитики Гелфорд Маккиндер. Еще во времена Британской империи, в начале XIX века он сформулировал так: кто контролирует Восточную Европу, тот контролирует Хартленд, кто контролирует Хартленд, тот контролирует Евразию, кто контролирует Евразию, тот контролирует весь мир. Под Восточной Европой имелись в виду Польша и Украина, а под Хартлендом подразумевается Средняя Азия. Для этого за влияние на Среднюю Азию была довольно большая битва, и Россиян, и Турции, и Китая, конечно же.

Безусловно, после начала широкомасштабного вторжения произошла ощутимая эрозия влияния России на Среднюю Азию. Тем более, с Кыргызстаном у РФ нет общей границы. Если вспомним кадры, по-моему в Таджикистане встреча была, то они достаточно свободно вели себя с Путиным. Президент Таджикистана задавал довольно неприятные вопросы господину Путину и в достаточно наглой манере.

Совместное ПВО Кыргызстана и России

Вопрос в том, сколько это стоило России. Совместную ПВО можно организовать, если между государствами есть более или менее общая граница. Вот, например, общая ПВО России и Беларуси – вполне логична и физически ее можно сделать. А поставить одну установку С-300 или С-400 и сказать, что это общая ПВО – ну, это такое.

Для сравнения, у Сирии тоже есть российские установки, а буквально на днях Израиль разбомбил аэропорты в Сирии, несмотря на элементы российской ПВО. Вопрос: и что это им дало?

Поэтому мы должны делить это на 25. Мы не знаем, сколько заплатили руководству Кыргызстана, чтобы там согласились принять Путина. Но уверен, что это стоило очень дорого. То, что они подписывают документы – раньше это просто была рутина, они сотрудничали. А теперь это преподносится как большая победа и попытка России сохранить влияние на Среднюю Азию, хотя их оттуда активно вытесняют.

Кстати, во время недавней Генассамблеи ООН была проведена совместная встреча Байдена как раз представителями стран Средней Азии. Потому что у них есть собственный интерес, в частности Турция там активно работает, потому что Кыргызстан – это тюркские народы, а Турция считает этот регион большим тюркским миром. И поэтому полагать, что все еще идет по старинке – это великодержавные понты России.

Демарш Армении в Кыргызстане

Отказ главы МИД Армении в Бишкеке вести переговоры и замена на заместителя – это демарш Путина. Это произошло после того, как Пашинян дал скандальное интервью европейским СМИ, в котором заявил, что надежда на Россию – это была большая ошибка Армении. Даже такая страна, как Армения, которая очень зависима от России, не имеет влиятельных союзников, но имеет общую границу со странами, мягко говоря, недолюбливающими Армению - так себя ведет. Армянское руководство делает логичный шаг, что является свидетельством эрозии влияния России на Кавказе и вообще на территории СНГ.

Визит диктатора в Поднебесную

Визит Путина в Китай нужен ему чтобы показать - все хорошо. И тут снова возникает вопрос: а что отдаст Россия, чтобы Путин мог просто присутствовать на встрече с Си Цзиньпином?! Потому что китайцы просто так точно встречаться не будут. У китайцев есть большие интересы в России. Их интересуют технологии, которые Россия еще не передала. Например, в атомной энергетике и многое другое.

Здесь вопрос в том, сколько будет стоить абонемент, чтобы Китай помогал России. Фактически, они становятся сателлитами Китая, причем не в том формате, в котором хотели. Они думали, что это будет равноправный союз, а этого не получается. Китай осуществляет стратегию поглощения России как экономически, так и политически.

Не исключаю, что китайцы будут напоминать Россиянам, что нестабильность на Ближнем Востоке – это не интересно Китаю. Здесь интересы России и Китая не совпадают. России хочется создать еще одну точку напряжения и большую войну на Ближнем Востоке, потому что им требуется рост цены на нефть до 200 долларов, но Китаю это не нужно. Китаю, напротив, нужны низкие цены на нефть. И не исключено, что будет мягкий намек, а может и жесткий, что не нужно этим заниматься на территории Ближнего Востока.

Активность ХАМАС, которую мы сейчас видим - это старая схема, которую еще Советский Союз делал в 60-х годах. Создать точку нестабильности на Ближнем Востоке, чтобы цена на нефть подскочила вверх. Это был принцип выживания Советского Союза, а теперь уже и России, которая еще более зависит от экспорта энергоносителей. Но здесь, повторюсь, интересы России и Китая диаметрально противоположны.

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