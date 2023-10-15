«Для многих из них наша Беларусь стала «тур-де-магазин» 5 15.10.2023, 9:00

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Большая часть читателей издания EX-PRESS.BY считает, что если туристов в Беларуси и стало больше, то это, в основном, россияне.

Сотрудница турагенства Елена полагает, что россиян привлекают магазины в Беларуси. Работник БЕЛАЗа Василий рассказал, что промышленный туризм на предприятии больше всего интересен именно восточному соседу. А стоматолог Ксения говорит о том, что жителей разных городов России привлекает в Беларуси медицина.

EX-PRESS.BY спросил у читателей, стало ли больше туристов в белорусских городах. И где этот самый потенциал, который не до конца реализован?

Елена:

— Сто пудов, количество туристов взлетело! Но ничего общего с интересом к истории Беларуси. Это просто санкции и закрытые границы. Для многих наша Беларусь стала «тур-де-магазин»! Прежде всего, первый пункт назначения — Минск с обязательным шоппингом. А еще ездят к замкам Мира и Несвижа. А еще в Гродно, Брест, Хатынь, Дудутки и Витебск. Ну и немного по другим городам — куда-то же россиянину ехать надо.

Про потенциал скажу так: если нас не будут принуждать к патриотической и военной тематике, а дадут свободу, то мы найдем пути развития и привлечения туристов.

Татьяна:

— По моим наблюдениям, туристов из России в последнее время в Беларуси стало больше. Часто бываю в небольших городах, в местных музеях. Заметила, что россияне тоже туда заходят. Общительные, рассказывают, что приехали отдыхать, заодно знакомятся с историей.

Мне кажется, потенциал Минской области в плане туризма действительно огромен. Людей привлекают традиции, что-то аутентичное, особенное. Им интересно знать, как жили наши предки 100-200 лет назад. Но развитие агротуризма, инвестирование в восстановление дворцов и усадьб сдерживает неопределенное будущее. Люди боятся строить долгосрочные планы.

Надеюсь, что в моей Беларуси скоро появятся музеи режима, репрессиий и тотального контроля. Это станет самым большим толчком в развитии туризма.

Василий:

— На нашем заводе я наблюдаю большое количество российских гостей, приезжающих на экскурсии. Промышленный туризм стал для них отличной возможностью. К тому же, я полагаю, что в Беларуси можно немного увидеть традиции и культуру Европы. Интересно насладиться видом европейских замков и готической архитектуры.

А еще россияне любят в Беларуси оздоровительный туризм. Санатории и базы отдыха с неплохим уровнем сервиса полны россиян — при теперешней власти только на это и можно рассчитывать.

Наталья:

— «Назад в СССР» и немного Европы — это ужасно интересно россиянам. Дешевые варианты экотуризма: походы, плавание на байдарках — это все есть в Беларуси для россиян. Многое, что было связано с СССР, сохраняется в Беларуси. Это мило сердцам имперцев, на это едут посмотреть. И магазины, которых в России больше нет, а в Беларуси пока есть. Российский туризм в Беларуси растет за счет этих сфер.

Ксения:

— В Беларуси цены на многие вещи ниже, чем в России, особенно в столицах. Если посмотреть, россиян можно заметить у обменников, банков или банкоматов. К тому же, карты МИР здесь также принимаются. Я врач и вижу, как россияне ценят медицинскую помощь в Беларуси. Лечение зубов, например, здесь может обходиться им дешевле. Интересно, что едут не только из Москвы и Питера. Но даже из Мурманска, Владивостока и даже был клиент с Камчатки. Они едут, как туристы, и, пользуясь случаем, решают свои медицинские проблемы.

Наверное, больше практических услуг надо предлагать туристам — вот тогда и будет расти туризм из России.

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