В Севастополе прогремела серия мощных взрывов 1 15.10.2023, 9:20

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Эпицентром стал центр города.

Утром воскресенья, 15 октября, во временно оккупированном Севастополе (Крым) раздалась серия громких взрывов. Эпицентром «хлопков» стал центр города, сообщают украинские СМИ.

На них пожаловались местные жители. Пропагандистские ресурсы сразу начали убеждать, что это работа ПВО, а «власти» заявили об учениях по «бомбометанию».

По словам сторонников оккупантов, в Севастополе утром они слышали звуки ракет.

«Что то очень слышно было, звуки ракет», «Только что слышали громкий выход из центра города, по звуку работа ПВО. Спросите, может учения?», «Звук был одиночный, но очень четкий», «В центре громко", "Серия хлопков, северная», – писали они в чатах.

Со своей стороны так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Розвожаев поспешил заверить жителей, что взрывы в городе – это учения Черноморского флота.

По словам гауляйтера, так военные якобы тренируются применять «реактивные бомбометы» в районе Северного мола.

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