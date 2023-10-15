«Часть бойцов приехала в гражданском и на своих личных машинах» 15.10.2023, 9:23

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Как израильский спецназ ликвидировал в первые часы атаки 200 террористов

Бойцы ЯМАМ — спецподразделения пограничной полиции Израиля по борьбе с терроризмом, одними из первых прибыли 7 октября в районы, атакованные террористами. Они сумели спасти многих заложников и уничтожили около 200 террористов. В этот день погибли 9 бойцов подразделения, пишут «Детали».

Высокопоставленный офицер ЯМАМ 14 октября рассказал СМИ о героизме и попытках успеть повсюду, чтобы спасти жизни мирных жителей.

«Мы получили сообщение в 06:45. Подняли по тревоге команду «Текила» (которая состоит из бойцов ЯМАМ и ШАБАКа), и уже в 7:15 первые силы прибыли на юг», — вспоминает он.

В район кибуцев на приграничной с Газой территории была отправлена первая группа – 20 бойцов.

В этот момент начали одновременно поступать сообщения из Сдерота, кибуца Беэри и других населенных пунктов, захваченных террористами. Стало ясно, что на территорию Израиля проникло более тысячи террористов.

«Мы поняли, что они [террористы] мчатся в центр страны. Если бы мы не заняли позицию на перекрестке Яд Мордехай – через полчаса они были бы в центре Израиля. Мы подняли всех бойцов, часть из них приехала в гражданском и без снаряжения, на своих личных машинах. Уже по пути им пришлось нейтрализовать террористов».

Один из первых боев подразделения ЯМАМ произошел в торговом центре «Биг» в Сдероте. Там спецназ уничтожил несколько десятков террористов. Затем тот же отряд ЯМАМ двинулся к полицейскому участку в Сдероте.

«Мы знали, что террористы захватили участок. Позже мы поняли, что внутри участка находились трое полицейских. Мы прибыли и увидели рядом с участком множество тел полицейских и гражданских лиц. Бойцы спасли полицейских через крышу, при этом ликвидировав 36 террористов — 26 внутри станции и еще десять снаружи».

В этом бою были убиты офицер и несколько бойцов ЯМАМ.

«В то же время мы перебросили силы в кибуц Беэри, где бойцы ЯМАМ ликвидировали 60 террористов и спасли множество заложников», — рассказывает офицер.

«Мы уничтожили пять террористов в первом доме, перешли к другому дома – там ликвидировали еще шестерых. На этом этапе мы поняли, что там много боевиков, и фактически продолжали зачистку кибуца доя 8 утра следующего дня, с непрерывными боями».

Офицер вспоминает тяжелые сцены, открывавшиеся в освобожденных домах: «Мы находили тела связанных и расстрелянных заложниках, а также в состоянии, которое лучше не описывать».

Раненых бойцов доставляли в госпиталь, там они получали первую помощь – и немедленно возвращались в бой.

В эти критические минуты поступило сообщение о том, что террористы захватили военную базу Нахаль-Оз. Там ситуация была отчаянная. 12 женщин-военнослужащих забаррикадировались в помещении оперативного штаба, а террористы пытались прорваться к ним. Спецназ ЯМАМ прибыл вовремя, ликвидировал шестерых террористов и спас женщин-военнослужащих.

Возвращаясь к кибуцу Беэри, офицер ЯМАМ рассказал, что были дома, где террористы успели убить заложников – и там спецназ шел на штурм. Были дома, где заложники все еще оставались в живых, и там приходилось вести переговоры.

Все это время к командованию ЯМАМ поступало все больше и больше сообщений о террористах в разных населенных пунктах. Офицерам приходилось принимать труднейшие решения – куда направить высококлассных бойцов, чье число ограниченно.

«Это были сложные дилеммы. Бойцы буквально закрыли мирных жителей собой, не позволили террористам добраться до новых городов. Мы старались не дать им продвинуться на север [в том числе к Ашдоду и Ашкелону, — прим. «Деталей»].

Собеседник рассказал журналистам, что бойцы ЯМАМ были готовы к боям в городской застройке. Они тренировались на макетах и получили много боевого опыта в последние два года в старых центрах Шхема и Дженина. «Но мы не ожидали такого большого количества террористов. Речь о 2000 боевиков, которые прорвались с огромным количеством оружия, взрывчаткой и противотанковыми ракетами (ПТУР).

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