За что у белоруса могут отобрать дачный участок? 15.10.2023, 9:32

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Cуществует несколько ситуаций.

Люди, покупая земельные участки, должны понимать, что вместе с их приобретением на них накладывается большая ответственность. Нужно соблюдать множество правил, чтобы впоследствии вашу землю не изъяли. Подробно в основных аспектах, связанных с изъятием дачных участков, рассказывает realt.by.

Можно ли изъять дачный участок?

Да, существует несколько ситуаций, когда земельный участок может быть изъят. В Кодексе Республики Беларусь о земле отмечено, что предпосылками для изъятия являются неуплата земельного налога по истечении двух налоговых периодов, использование земельного участка не по целевому назначению.

Если гражданин не использует в течение года земельный участок, предоставленный для ведения сельского хозяйства, или в течение двух лет — для несельскохозяйственных целей, его также изымают.

Кроме того, к поводам для изъятия относится ситуация, когда в течение года гражданин не начал занимать земельный участок. Отсчет начинается со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него.

Также изъятие участка может рассматриваться, если собственник не осуществляет мероприятия по охране земель, то есть не благоустраивает землю, эффективно ее не использует, не сохраняет плодородие почв и иные полезные свойства земли, не защищает землю от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания и другого вредного воздействия, а также не предотвращает зарастание земли древесно-кустарниковой растительностью и сорняками.

Но здесь нужно отметить, что изъятие земли — это самая крайняя мера. Перед тем, как к ней прибегнуть землепользователю должны выдать предписание и применить административные меры.

Что должно быть на участке, чтобы его не забрали?

В этом вопросе можно опираться на указ № 520 «О некоторых мерах по совершенствованию отношений в области строительства, изъятия и предоставления земельных участков». В этом документе указано, что стройка на земельном участке осуществляется в течение трех лет со дня государственной регистрации права собственности. За этот период времени собственник может построить только коробку дома с дверьми и окнами, накрытую шифером, — в таком случае вопросов уже не должно возникать.

Если в течение трех лет по каким-то серьезным причинам начать стройку не удалось, то этот процесс можно законсервировать на три года, а затем в течение 24 месяцев продолжать его. К такому способу можно прибегать единожды.

В общей сложности у владельца при наличии на участке фундамента есть восемь лет, чтобы завершить все вопросы по строительству и не столкнуться с изъятием земли.

Можно ли лишить права собственности на земельный участок?

Право собственности на землю прекращается, когда земля отчуждается местными исполнительными комитетами, во время добровольной передачи земельного участка в государственную собственность, после изъятия участка для государственных нужд, в случаях смерти владельца и признании участка бесхозным. Об этом сказано в Кодексе Республики Беларусь о земле.

Когда принимается решение о предстоящем изъятии, местный исполнительный орган должен отправить собственнику недвижимости заказное письмо с указанием причин изъятия и других сведений.

Вместе с этим, местный исполком уведомляет нотариальные конторы, соответствующую территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества о предстоящем изъятии и ограничении прав собственника на распоряжение недвижимостью.

После того, как собственник получил копию решения, он уже не может самостоятельно разделять, продавать, менять, дарить, передавать в ренту земельный участок.

Что делать с заброшенными участками в СТ?

Если в СТ есть заброшенный участок, то само садоводческое товарищество, соседи по участку и любые третьи лица не имеют право самовольно пользоваться и распоряжаться этим участком. В указе № 155 «О садоводческих товариществах» прописан подробный алгоритм действий, как следует поступать в таком случае.

После признания судом земельного участка бесхозяйственным он передается в собственность местной администрации. Именно местные исполнительные комитеты решают, отчуждать участок или нет, передавать ли его новому землепользователю.

Участки, как и садовые домики, продаются только через аукцион. При этом победитель компенсирует затраты на его проведение и оформление необходимых документов. Без аукциона землю может купить только участник долевой собственности: у него есть преимущественное право на покупку.

Кто может изъять участок?

Земельный участок изымается государственными органами, которые отвечают за госрегулирование и управление в области использования и охраны земель. Кроме того, решение об изъятии земельного участка принимается судом.

Однако нужно понимать, что данная мера является крайней. Если землепользователь выполняет обязанности, которые у него есть, то ему и не о чем беспокоиться.

Бывают ситуации, когда земельный участок изымают для государственных нужд. В таких случаях государство возмещает землепользователю убытки.

Что нельзя делать на садовом участке?

Использование садового участка предполагает то, что собственник будет придерживаться правил, в которых четко прописано, что делать можно, а что нет. Например, если сжигать траву, не собрав ее в кучу, можно получить штраф от 10 до 30 базовых величин. Также штраф до 20 б.в. могут получить владельцы, которые не убирают мусор и сорняки на участке, вовремя не косят траву.

Самым распространенным нарушением среди землепользователей является невыполнение требований по охране труда.

Запрещается держать на своих участках отходы, которые могут нарушить плодородность земли. Например, не следует закапывать на участке картон, пластик, стекло и другие вторичные материалы, хоронить животных.

Границы каждого участка зафиксированы документально: если землепользователь «захватил» каким-либо образом часть чужой земли, то ему может быть выписан штраф от 10 до 30 б.в. Штрафом наказываются и те, кто самовольно построил на участке что-либо или отступил от утвержденного плана. В таком случае власти могут потребовать снести постройку. Вопросы могут возникнуть, когда участок используется не по назначению.

На земельных участках так же, как и в квартирах, есть ограничения по проведению шумных строительных и ремонтных работ. Они допускаются только в будние с 9.00 до 19.00.

Как избежать изъятие земельного участка?

Как уже говорилось выше, изъятие — это крайняя мера. Если у вас будут обнаружены какие-либо нарушения, вас известят об этом и предоставят время на исправление ситуации.

В случаях, когда истекает срок строительства дома на земельном участке, а необходимый минимум так и не построен (для возведения фундамента, стен и крыши предоставляется 3 года), можно прибегнуть к консервации. Она дает отсрочку на 3 года.

Кроме того, отсрочить изъятие земли можно, предоставив в администрацию документы, где прописаны уважительные причины, почему вы не успели завершить строительство. Но обратите внимание, что это делается не ранее 6 месяцев и не позднее 2 месяцев до истечения срока.

Можно ли оспорить изъятие земельного участка?

Да, решение суда об изъятии земельного участка можно обжаловать в течение двух месяцев со дня его вынесения.

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