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Сын президента Турции Эрдогана пришел на пропалестинский марш в Стамбуле

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  • 15.10.2023, 9:38
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Сын президента Турции Эрдогана пришел на пропалестинский марш в Стамбуле
Билал Эрдоган

Его сопровождали два бывших высокопоставленных политика.

Сын президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана Билал Эрдоган в субботу принял участие в большом пропалестинском марше в Стамбуле, сообщает УП.

Билала Эрдогана сопровождали бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и бывший спикер турецкого парламента Мустафа Сентоп.

«Давайте четко выскажем свою позицию, мы должны по крайней мере позволить, чтобы наши чувства были услышаны», - сказал Билал Эрдоган в интервью агентству Associated Press.

Толпа из более чем тысячи человек несла палестинские и турецкие флаги, скандируя лозунги с критикой Израиля и США.

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