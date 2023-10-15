Сын президента Турции Эрдогана пришел на пропалестинский марш в Стамбуле

Сын президента Турции Эрдогана пришел на пропалестинский марш в Стамбуле1
- 15.10.2023, 9:38
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Его сопровождали два бывших высокопоставленных политика.
Сын президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана Билал Эрдоган в субботу принял участие в большом пропалестинском марше в Стамбуле, сообщает УП.
Билала Эрдогана сопровождали бывший министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и бывший спикер турецкого парламента Мустафа Сентоп.
«Давайте четко выскажем свою позицию, мы должны по крайней мере позволить, чтобы наши чувства были услышаны», - сказал Билал Эрдоган в интервью агентству Associated Press.
Толпа из более чем тысячи человек несла палестинские и турецкие флаги, скандируя лозунги с критикой Израиля и США.