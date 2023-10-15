Брэд Питт, Мэрилин Монро и не только: пять знаменитостей, которые являются родственниками президентов США 15.10.2023, 9:52

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Некоторые из них даже внешне похожи.

Скорее всего, в школе вы создавали генеалогическое (родословное) дерево – схематическое изображение родственных связей. Сколько поколений тогда удалось записать? А есть ли среди ваших предков те, что своей деятельностью прославились в Украине/в мире? Возможно, они были, но вы мало интересовались этим. Некоторые знаменитости благодаря своей любознательности выяснили, что имеют общие корни с президентами США, пишет obozrevatel.com.

1. Том Хэнкс и Авраам Линкольн

Мать 16-го президента США Авраама Линкольна, Нэнси Хэнкс Линкольн, приходится актеру Тому Хэнксу прабабушкой в 5-м поколении. И, конечно, кинозвезда с детства знал об этом. Как-то он рассказал изданию The Daily Mail, что был в восторге от своего родственника, и задал риторический вопрос: «Когда я учился в школе, угадайте, о каком президенте всегда писал рефераты?».

2. Брэд Питт и Барак Обама

Американский киноактер и продюсер Брэд Питт и 44-й президент США Барак Обама – дальние родственники. Они – девятиюродные братья. У этих звезд есть общий предок по имени Эдвин Хикман, умерший в Виргинии в 1769 году. «Я думаю, что он (Брэд Питт – Ред.) получил лучшую часть генофонда", – в шутку прокомментировал родственные связи Обама. А Питт отметил, что у него с экс-президентом США «в генах есть обаяние».

Генеалоги также обнаружили, что бывшая жена Питта, актриса Анджелина Джоли, является девятиюродной сестрой Хиллари Клинтон, первой леди США (1993-2001).

3. Бен Аффлек и Барак Обама

Американский актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек – еще один родственник Барака Обамы. Они – одиннадцатиюродные братья. Их общие предки – семья Хинкли из Кейп-Кода (штат Массачусетс). К слову, на выборах в 2008 году Бен отдал свой голос именно за Барака. Возлагал ли он на Обаму надежду, как на сильного политика, или поддержал его как родственника – неизвестно.

4. Мэрилин Монро и Джордж Буш-старший

Американская киноактриса, модель и певица Норма Джин Мортенсон-Бейкер (псевдоним – Мэрилин Монро) – девятиюродная сестра 41-го президента США Джорджа Герберта Уокера Буша. Их общие предки приехали в Америку в 1620-х годах.

5. Принцесса Диана и Джордж Буш-младший

Диана, принцесса Уэльская, была одиннадцатиюродной сестрой Джорджа Буша-младшего. Их связывает предок Буша, Томас Митчелл, родившийся в 1500-х годах. По другим данным, эти двое имеют родственные связи через Генри Спенсера, сквайра XV века (почетный титул в Великобритании, которым награждался оруженосец рыцаря).

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