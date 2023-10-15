Стало известно, где находится дважды подбитый российский корабль «Павел Державин» 2 15.10.2023, 10:49

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В ВМС Украины раскрыли подробности.

Украина поразила вражеский корабль «Павел Державин» дважды за неделю. После этого патрульный корабль врага отошел на несколько километров от места инцидента.

Спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что информация о характере повреждений вражеского судна уточняется. Следует заметить, что судно было повреждено дважды – 11 и 13 октября.

«Что касается места пребывания «Павла Державина» – он направляется в Новороссийск в пункт базирования, где, вероятнее всего, получит ремонт после этих случаев. Мы официально подтверждаем лишь дважды поражение «Павла Державина» и поражение «Николая Муру», которого тоже оттащили, но уже в крымские порты», – заявил Дмитрий Плетенчук.

Спикер объяснил, что, несмотря на повреждения, «Павел Державин» идет своим ходом. В Новороссийск его направили потому, что враг рассредоточил корабельный состав, который есть в Азово-Черноморском регионе, по всем базам, кроме Севастопольской. Ведь в последней – враги не чувствуют себя в безопасности.

Решение враги приняли раньше, ведь эти корабли не принимают непосредственное участие в боевых действиях. Так что их рассредоточили, чтобы обезопасить.

Однако «Павлу Державину» не повезло – он получил повреждение во время дежурства.

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