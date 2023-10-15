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Как Лукашенко в Бишкеке гостей баснями развлекал

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  • Телеграм-канал «Баста!»
  • 15.10.2023, 10:58
  • 10,230
Как Лукашенко в Бишкеке гостей баснями развлекал

Для начала диктатор едва не свернул шею на лестнице.

Лукашенко решил позабавить собравшихся глав СНГ по полной программе.

Для начала он забавно споткнулся на лестнице, жалко шею не свернул. А когда все собрались за столом переговоров, самопровозглашенный ударился в любимый жанр, в сказочный.

Рассказал как чудесно чувствует себя экономика Беларуси под санкциями. Правда в прошлом году сказочник всосал путинских $15 млрд и не подавился. Потом рассказал, что пока злобный Запад все инвестиции только в оружие вкладывает, он, мудрейший, только в высокие технологии, включая искусственный интеллект. А если страны СНГ объединятся, то вообще прорыв в высоких технологиях сделают, это ведь их специализация. Ну и через весь спич воспевал единство стран-участниц СНГ.

Тысячи погибших в армяно-азербаджанском конфликте и сотни жертв межэтнических столкновений в Средней Азии говорят о обратном.

Стремительно нищающие белорусы устали от диктатуры этого сказочника.

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