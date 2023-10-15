Как Лукашенко в Бишкеке гостей баснями развлекал 6 Телеграм-канал «Баста!»

15.10.2023, 10:58

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Для начала диктатор едва не свернул шею на лестнице.

Лукашенко решил позабавить собравшихся глав СНГ по полной программе.

Для начала он забавно споткнулся на лестнице, жалко шею не свернул. А когда все собрались за столом переговоров, самопровозглашенный ударился в любимый жанр, в сказочный.

Рассказал как чудесно чувствует себя экономика Беларуси под санкциями. Правда в прошлом году сказочник всосал путинских $15 млрд и не подавился. Потом рассказал, что пока злобный Запад все инвестиции только в оружие вкладывает, он, мудрейший, только в высокие технологии, включая искусственный интеллект. А если страны СНГ объединятся, то вообще прорыв в высоких технологиях сделают, это ведь их специализация. Ну и через весь спич воспевал единство стран-участниц СНГ.

Тысячи погибших в армяно-азербаджанском конфликте и сотни жертв межэтнических столкновений в Средней Азии говорят о обратном.

Стремительно нищающие белорусы устали от диктатуры этого сказочника.

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