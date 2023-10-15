«Баба Яга» разорвала на части российский танк Т-80 4 15.10.2023, 11:08

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Шок военных РФ показали на видео.

Украинская «Баба Яга» продолжает терроризировать оккупационную армию РФ на фронте. В результате одного из ее прилетов россияне лишились танка на Запорожском направлении. Военный РФ снял на видео последствия визита «Бабы Яги», сообщает «Бутусов плюс».

Предположительно, инцидент случился в ночь на 14 октября. В результате удара российский танк «Т-80» разорвало на части.

Сила взрыва была мощнейшая, вероятно, произошла детонация боекомплекта машины. В итоге башню подкинуло вверх и она застряла дулом в землю.

Один из военных РФ снял на видео обломки танка, оставшиеся после прилета «Бабы Ягы».

«Вот наш танк впороли ночью. Сгорел. (Вот) что от танка осталось. «Баба Яга» скинула. Что за снаряд, не знаю. Вон пушка в землю ушла полностью, воткнулась… Вон башня. Двигатель с бочины разорвало, вон корпус. Вот так его рас*ерачило. Воронка тут нехилая», - рассказал за кадром оккупант.

Отметим, что «Бабой Ягой» военные РФ называют мультикоптеры, используемые в мирное время для сельхозработ. Украинцы модифицировали их под военные нужды, оснастив креплениями для сброса снарядов на вражеские цели.

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