Раздался голос из подвала 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.10.2023, 11:18

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Путина все унижают.

Все обижают великого геополитического неудачника. На всех он жалуется. Газ в Европе не покупают, санкции ввели, деньги конфисковали, оружие Украине поставляют … «А вы сами, а вы …»

И вот нашелся темный угол мира, где великого неудачника одобрили. Раздался голос из подвала: «Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там».

Это гордо передает РИА «Новости» с заголовком «ХАМАС высоко оценил позицию Путина по ближневосточному конфликту». Да. Гуманист 24 февраля.

Шикарно. Отличные друзья. Надо бы что-нибудь ответное им выдать. Эй, Песков! Давайте-ка что-нибудь про то, что к ХАМАСУ надо отнестись «с пониманием».

А вообще, может, великого неудачника десантировать в Газу - пусть там с ХАМАСом пообщается.

Кстати, по данным российского посольства в Израиле, во время нападения ХАМАС погибло 16 российских граждан, восемь человек пропало без вести, как минимум один россиянин взят ХАМАС в заложники и вывезен в Газа.

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