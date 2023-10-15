Изгнанная с позором из Германии путинистка мечтает о жизни в США 16 15.10.2023, 11:31

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Россиянка набросилась на своих соотечественников и призвала уезжать из РФ.

Российская «ультрапатриотка» Юлия Прохорова, которая была экстрадирована из Германии за поддержку «СВО» и травлю украинцев, теперь жалуется в соцсетях.

Россиянке не нравится ее страна, и она мечтает о переезде в США. Об этом Прохорова призналась в эфире своего канала в Telegram, передает Диалог.UA.

Возвращение в Россию, очевидно, отрезвило ультрапатриотку. Общаясь со своим подписчиком, она посоветовала ему бежать из страны на Запад.

Россиянка также разразилась потоком нецензурной лексики в адрес тех соотечественников, которые не поддерживают ее мнение о том, что умным людям в РФ не место.

«Честно говоря, спустя полтора года я понимаю, почему все, кто получает здесь образование, российские граждане берут и уезжают в США. Потому что все хотят нормально жить! И я с ними очень сильно солидарна. Если ты гений, ты умный - тебе в России делать нечего! Я это увидела… Да идите нах** со своим заводом! Не все готовы идти на завод, б**дь! Хочешь е*ашить на заводе - иди е*ашь! (...) У вас что, в мозгах только три извилины: завод, пивас и телевизор смотреть? Зомби, б**дь!» - заявила Прохорова.

Отметим, что Прохорова прославилась в соцсетях в начале российского вторжения в Украину. Тогда она проживала в Германии и публично поддерживала агрессию РФ.

Россиянка, в частности, занималась травлей украинцев, бежавших в Европу от войны. За это она была оперативно депортирована немецкими властями обратно в РФ.

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