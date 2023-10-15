«Готовы ли вы отдавать компании 80 рублей ежемесячно, если будете зарабатывать 1500 долларов?» 1 15.10.2023, 11:45

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Белоруска рассказала, как ее пытались обмануть с работой.

Взять кредит, чтобы начать работать? Оказывается, и такое предлагают доверчивым белорусам. Свою историю в тиктоке рассказала одна минчанка.

Девушка рассказала, что решила разместить свое резюме на популярном ресурсе для поиска работы rabota.by. На тот момент у нее была работа и активным поиском новой девушка не собиралась заниматься. Резюме закинула на всякий случай: а вдруг что-то интересное предлагают?

Интересное предложение появилось, но совсем не такое, какое она ожидала.

— Мне позвонил какой-то мужчина и сказал, что мое резюме ему дал эйчар — вроде бы я сама откликнулась на их вакансию. Я точно помнила, что не делала этого, но решила все же съездить на собеседование, — делится девушка в тиктоке.

Собеседование происходило в два этапа. На первом, как говорит девушка, ее почти что ничего не смутило, хотя и было ощущение, что что-то не так.

— То, что меня немного удивило — это абсолютно пустой офис. Там сидело много молодежи с телефонами (они постоянно делали какие-то звонки, кажется, разговаривали про крипту), но не было ничего, что бы свидетельствовало: здесь действительно работают. Ни папок с документами, ни блокнотов — абсолютно ничего.

Напрягало девушку и то, что предлагали довольно высокие для Беларуси зарплаты. Ведь если все действительно так легко, то почему все не работают в этой великолепной организации?

— Спросили: «Готовы ли вы отдавать компании 80 рублей ежемесячно, если будете зарабатывать 1500 долларов?» Ну конечно, любой человек согласится. На втором собеседовании выяснилось, что 80 рублей — это ежемесячный платеж по кредиту (на те самые 1500 долларов), который нужно взять, чтобы приобрести право на дистрибьюторство продукции этой фирмы — фильтры для очистки воды.

Девушка рассказала, что потом была на собеседованиях в других компаниях, где встретила много людей, ставших жертвами той непонятной схемы.

— Легких денег реально не бывает, — резюмировала девушка. — К сожалению, это правда жизни.

За несколько дней история набрала 260 тысяч просмотров и более 580 комментариев. Нашлось много тех, кто подтвердил, что пострадал от этой фирмы.

— Это чистая правда, очень много людей пострадали, в том числе и я, к сожалению. Манипуляции и внушение, вот что они проводят на собеседовании.

— Выплачиваю кредит на 2499 долларов под 29%, капец. А позвал туда работать друг, который через год ушел оттуда, как заработал.

— Мою сестру пытались развести, еще человек показывал фото из Дубая, будто они туда на корпоратив гоняют.

Выяснилось, что фото из Дубая тоже многие видели. Кроме Дубая показывали снимки и из Таиланда.

Кто-то дополнил, что у компании есть офис не только на Ольшевского (куда ездила героиня ролика), но и в торговом центре «Титан»:

— В ТЦ «Титан» они предлагают взять кредит на 800-1600 долларов, чтобы купить обучение по крипте, а потом вы будете работать на них и продавать это обучение. А мне 18 лет, пытались уговорить взять кредит, менеджер выглядел довольно правдоподобно, была куча людей и дипломы какие-то.

Кажется, в комментарии пришел и кто-то из той самой фирмы, где работу нужно начинать с кредита: «Тот кто этого не понимает естественно развод, а кто желает учиться и зарабатывать он будет зарабатывать, это то же самое что курсы» (пунктуация автора сохранена — НН).

Девушка категорически не согласилась:

— Курсы — это то, что нужно для обучения, повышения квалификации. А вот это не курсы, а лохотрон, это мошенники. Я, как человек, зарабатывающий деньги собственным интеллектом, могу подтвердить: да, заработать можно, но не там, где тебя обманывают, где от тебя требуют взять кредит, который ты потом будешь отдавать. Мне искренне жаль людей, которые на это повелись. За работу тебе должны платить деньги. Ты не должен платить деньги, чтобы работать.

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