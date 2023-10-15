Пригодится после «Лебединого озера» Телеграм-канал «СерпомПо»

15.10.2023, 11:59

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Урок для Кремля, как прикинуться «валенками»

Смотрите и учитесь приближенные к великому неудачнику руководители у своих партнеров из ХАМАС, как надо пытаться изворачиваться, уходить из-под удара, перекладывать вину. Пригодится после «Лебединого озера» по всем каналам.

Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзрук сказал о нападении на Израиль: «Солдаты - это те, кто планирует, осуществляет и так далее, но они подчиняются общей политике, выдвинутой нашим политбюро. Мы были удивлены датой, но не действиями».

То есть изящно снял ответственность с политического руководства ХАМАС. Дескать, это все военное крыло, а мы только по общей политике. С другой стороны, извернулся еще и для того, чтобы не закрывали в мире двери перед «политическим руководством» ХАМАС – общайтесь с нами дальше, мы не такие плохие.

В России осыпанные великим неудачником орденами и милостями Лавров, Кириенко и прочие соучастники тоже могут взять «на вооружение» этот способ – мы, конечно, общую политику поддерживали, но «спецоперация» – это только Путин. Мы ничего не знали. То есть за конкретные действий отвечает он один, а нас увольте.

Вряд ли это пройдет, имея в виду опыт Нюрнбергского процесса, материалы которого нас, российских граждан, многие годы призывала изучать верхушка. Мы прочитали и уверены, что на этот раз тоже не получится. Но пробовать они будут. Не сомневаемся. Выхода у них нет.

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