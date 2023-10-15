Должны ли белорусы платить транспортный налог на мопеды и скутеры? 6 15.10.2023, 12:11

1,712

В налоговой объяснили.

В этом году транспортный налог в Беларуси обязаны будут платить не только владельцы легковых и грузовых автомобилей, но и владельцы «иных транспортных средств», которые в прошлом году от уплаты налога были освобождены. Подробнее об этом рассказали в инспекции Министерства по налогам и сборам по Полоцкому району.

В налоговой инспекции сообщили, что объектом налогообложения для уплаты транспортного налога, в соответствии с белорусским законодательством признаются все транспортные средства, «зарегистрированные в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел».

Как пояснили инспекторы в районной газете «Браславская звезда», до 2022 года была установлена ставка налога только для легковых и грузовых авто, а в 2023 году установили ставки и для «иных транспортных средств» (именно к ним и относятся мопеды), в том числе для тех, в отношении которых «отсутствуют сведения об их типе». Она будет аналогична ставке, установленной для мотоциклов — 41 рубль.

Кому, кроме владельцев мотоциклом и мопедов придется заплатить 41 рубль транспортного налога?

В свою очередь представительница инспекции МНС по Мядельскому и Вилейскому району Оксана Печкурова в интервью изданию «Нарачанская зара», рассказала, какие еще транспортные средства, помимо мопеда, попали в категорию этих «иных транспортных средств». По ее словам, выложить 41 рубль транспортного налога за 2022 год придется владельцам:

квадроциклов,

трициклов,

мотоколясок,

мотороллеров,

локомобилей,

мопедов,

скутеров,

иных транспортных средств, в отношении которых отсутствуют сведения о его типе.

В МНС также отметили, что точная сумма транспортного налога для каждого автолюбителя рассчитывается отдельно «с учетом преференций, установленных Налоговым кодексом». В некоторых случаях белорусы могут рассчитывать на пониженные ставки (например, инвалиды и пенсионеры), а в некоторых и вовсе на полное освобождение от налога (в частности, в случаях угона или кражи транспортного средства). Чтобы получить льготу в налоговый орган необходимо представить подтверждающие документы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».