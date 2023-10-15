Пишите сразу в «Спортлото» 3 Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

15.10.2023, 13:01

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Россия окончательно сошла с ума.

Репрессивная машина в РФ потихоньку сходит с ума. Как бы бормочет себе что-то под нос – сама с собой разговаривает. Заговариваться стала.

Вчера выкатились с претензией к предпринимателю Евгению Чичваркину, который с 2008 года живет в Лондоне.

Оказывается, в Гагаринский суд поступил иск на то, что Чичваркин не предоставил «отчетность иностранного агента в Минюст». Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Минюст записал Чичваркина в «иноагенты» в июне 2022 года. Тот, понятное дело, на это решение облокотился.

Можно представить, что предприниматель Чичваркин, которого 15 лет, как нет в России, на это скажет. На что рассчитывает Минюст?

Это как в известной песне Высоцкого: «Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в «Спортлото».

Поэтому, зачем в суд? Пишите сразу в «Спортлото».

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