«В Швеции тебе обязуются выплатить компенсацию в размере минимум трехмесячной зарплаты» 15.10.2023, 13:20

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Белоруска была товароведом, а теперь работает в ИТ-компании в Стокгольме.

Кристина Матиевская училась в БГЭУ на товароведа. В итоге девушка работает не в магазине, как думала ее мама, а тимлидом в агентстве, которое делает приложение для «Макдональдса», и живет в Стокгольме.

Свою историю она рассказала devby.io.

«Большую часть я должна была освоить сама»

– Попала я в ИТ, как водится, почти случайно. Училась в БГЭУ на товароведа, подрабатывала официанткой. Работа в общепите очень меня вымотала. Один из друзей, который работал в EPAM, зареферил меня на позицию офис-менеджерки. Попутно оказалось, что Павел Либер ищет к себе в департамент administrative assistant.

На собеседовании меня спросили, почему я не хочу работать в общепите. Я честно ответила: «Не люблю людей». Рекрутерка напряглась, ее интерес угас. Я пыталась исправить ситуацию, но тщетно.

Второе интервью прошло лучше, Павел в итоге сделал мне офер. Он искал человека, который помогал бы ему делать скучные задачи: вносить информацию по командировкам, трекать, внесли ли время во внутренних системах. Так началась моя карьера в ИТ.

Со временем встал вопрос, куда я хочу развиваться. Павел видел мой потенциал в бизнес-аналитике или дизайне. Я тогда много работала с дизайнерами, вот и решила пойти в ту сферу. Но учтите: в 2013 году не было бума «войти в айти», сотен курсов и школ. Мне дали куратора из компании, но большую часть информации я должна была освоить сама. Год училась, читала книги, осваивала «Фотошоп».

«Почувствовала себя взрослой»

Мой первый дизайн-лид очень сильно меня прокачал и помог мне. Постепенно ИТ в Беларуси начало набирать обороты, EPAM разросся. Рос и департамент дизайна, к нам приходили крутые специалисты. Я чувствовала себя неловко, думала, что я ничего не знаю и не умею, – хотя мои коллеги меня не шеймили. Постепенно мне доверяли более сложные, коммерческие проекты. Я даже ездила в командировку в Амстердам. Чувствовала себя очень взрослой!

Я проработала в EPAM пять лет, до 2017 года. Ушла, потому что хотелось нового, узнать, что происходит в других индустриях. Познакомилась с мальчиком, который работал в PandaDoc. Компания как раз искала дизайнера, он предложил попробоваться там.

Там была совсем другая атмосфера. Я проработала там 1,5 года. Застала момент активного роста, все очень мотивированные, Никита (Микадо – CEO PandaDoc) умел сказать классную речь и вдохновить сотрудников.

Переезд в Швецию

В Швеции я живу с 2019 года. На меня сами вышли рекрутеры местного стартапа. Спустя 7 этапов собеседования мне сделали офер, я долго думала, но в итоге решила попробовать.

Это был совсем молодой стартап, я была 11-м человеком, которого они наняли. Суть такова: приложение помогает компаниям подбирать хороших кандидатов, основываясь на профайле. Например, ищешь сеньор-разработчика, но ты хочешь, чтобы он был коммуникативный. Настраиваешь фильтры, чего ожидаешь от человека, кандидат проходит тесты (персоналити, логический) – и ты смотришь, подходишь ли ты.

Я полностью отвечала за дизайн новых фичей продукта, его визуальную часть, презентацию команде. Строила дизайн-систему с нуля в тесной коллаборации с разработчиками.

Спустя два года меня сократили – по обоюдному согласию. В компании началась реструктуризация, и для меня там не нашлось места.

В Швеции тебе обязуются выплатить компенсацию в размере минимум трехмесячной зарплаты. Можно и больше – как сторгуешься. Это дает возможность в спокойном режиме отдохнуть и найти новую работу.

Работа с «Макдональдсом»

Мой head of design с предыдущего места работы подсказал, что в компании, где работает его приятель, ищут дизайнера. Ему показалось, что они ищут именно меня как специалистку.

У меня было три этапа интервью:

вводное интервью;

очень интересное интервью с эйчаром – говорили про книги, путешествия, проверяли, подойду ли я компании;

техническое интервью.

Это агентство, которое делает приложение для «Макдональдса». Продукт на 60 маркетов, 3 млн юзеров в день.

Я пришла на позицию продуктового дизайнера. Но увидела, какая разрозненная команда: разработчики себе, дизайнеры себе. Я поняла, что могу это исправить. Занялась выстраиванием коммуникаций между разными командами. Старалась правильно себя поставить, показать, что дизайнер не враг разработчику. Мы все работаем над одним проектом и не будем придумывать решения, которые будут стоить разработке много нервов и сил.

Я показала, что могу сделать структуру из хаоса. У меня сложились хорошие профессиональные отношения со многими командами. Поэтому, ожидаемо, я стала координировать дизайн-команду.

Что помогло мне вырасти:

любопытство;

не боязнь выходить за рамки возможностей и пробовать новое (под лежачий камень вода не течет);

дружелюбие – важно уметь строить отношения с людьми;

амбициозность – мне всегда мало, я хочу больше. Помните, как мама говорила: «А вот у Кати 5 по математике»? Мне внутренняя мама говорит: «Это хорошо, но есть люди, которые и получше делают». Это заставляет двигаться и развиваться;

четкое понимание, зачем и куда я двигаюсь.

Зарплаты и цены в Стокгольме

В ИТ зарплаты стартуют от 2400 евро в месяц (журналисты пересчитали зарплаты из шведских крон в евро по курсу на выход текста. – Devby.io). Например, у нас в компании L5 зарабатывает около 5500 евро на руки. Однако тут прогрессивная шкала налогов: могут поднять зарплату, но на карточку упадет меньше.

Для других сфер хорошей зарплатой считается 2500–4300 евро в месяц. И не важно, какая сфера деятельности. Цены на жилье выросли, но все еще ниже, чем в Португалии. В Швеции через знакомых снять что-то намного проще. Например, 25 квадратных метров недалеко от метро по знакомству могут сдать за 580–830 евро. «Двушку» – за 1300 евро.

В моем доме продается квартира в 37 «квадратов». Стартовая цена (будет аукцион) – 216 000 евро. Но сейчас не лучшее время для покупки жилья: выросли процентные ставки на ипотеку. До войны было 1,5%, а сейчас где-то 5%.

Коммуналка входит в общий счет. Электричество стоило не очень дорого (5–12 евро/месяц). Около 40 евро – закупка продуктов дня на три-четыре. Доставка еды всегда стоит около 18 евро.

Жизнь в Швеции

Перед переездом думала, что Беларусь – вотчина ИТ, ведь у нас так много крутых компаний. Оказалось, что в Швеции все еще лучше. Здесь очень большой рынок продуктовых компаний. В основном ориентируются на внутренний и скандинавский рынок, а потом уже переходят на остальные. Так, например, начинал Spotify.

Сейчас много стартапов в сфере AI. Работу найти несложно, вопрос амбиций, желания и денег.

Плюсы Швеции: не перебивают, выслушивают, никто не навязывает своего мнения. Фидбек преподносят бережно, хочется улучшать свою работу, а не бросить дизайн и никогда не возвращаться. Анонсируют любые изменения в продукте или компании. Дружеская атмосфера, очень безопасно чувствовала себя – можно сказать глупость, и ничего не будет. Никто не сделает акцент на неверном поступке. Совершенно другое отношение к работе, личная жизнь и семья на первом месте. И всем окей с этим!

Минусы Швеции: мне не хватало дружеского комьюнити. В Беларуси у нас похож менталитет, мы говорим на одном языке. На разных местах моей работы у нас завязывались «суполачкі». В Швеции не так. Только сейчас начинает формироваться что-то похожее, но я живу тут уже четыре года! А еще в Беларуси четко ставят задачи, и люди готовы брать ответственность. Здесь процесс построен совсем по-другому. Говорят: «Есть задача. Может, кто-то возьмет?..» И все сидят.

Но это одна и та же сфера. Те же процессы и сложности, есть небольшие отличия в коммуникации.

Я хочу поработать в компании, где можно делать все как дизайнер. Тестировать, воркшопить, разговаривать с пользователями, следить за метриками и делать data-based-решения.

Социальное государство

Я начинала учить шведский. Но я работаю в компании, где все говорят на английском. Меня вряд ли возьмут в шведскую компанию, ведь я не знаю языка. Я не чувствую нужды, все очень хорошо говорят на английском языке – бабушки, дети. Все! Все документы и важные бумаги на шведском, но можно перевести.

Здесь бесплатное образование, питание в школах, медицина после 2000 крон становится бесплатной. Здесь очень любят детей: и государство, и общество. Если дети болеют – все относятся спокойно. В декреты ходят и мама, и папа.

Бессрочные контракты, сложно уволить одним днем. Активные профсоюзы, которые обязательно помогут отстоять права. Почти одинаковые зарплаты, но вроде бы мужчины зарабатывают чуть больше. Однако и тут женщины сталкиваются с тем, что их не воспринимают всерьез. Особенно если ты растешь – бороться приходится больше.

Но не все шведы такие открытые, люди разные. Попадаются тут и фанаты сильной Швеции, которые против иммигрантов.

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