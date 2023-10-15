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Духовник Путина заявил, что его сослали на Колыму

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  • 15.10.2023, 13:34
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Духовник Путина заявил, что его сослали на Колыму

По его словам, ранее туда ссылали и Папу Римского.

Митрополит Тихон (Шевкунов), 11 октября назначенный главой Крымской митрополии, обратился к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря.

«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, Папу Римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — сказал Тихон.

11 октября Синод РПЦ освободил Тихона (Шевкунова) от должности главы Псковской митрополии и назначил его руководителем Крымской митрополии. С чем связано такое решение, не уточнялось.

Митрополита Тихона часто называют духовником президента России Владимира Путина. Официально это не подтверждено, однако Путин никогда это утверждение не отрицал. «Важные истории» писали, что Тихон Шевкунов и Владимир Путин знакомы с 1999 года.

До переезда в Псков летом 2018 года Тихон (Шевкунов) был наместником Сретенского монастыря в Москве.

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