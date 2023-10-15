Детонация боекомплекта разорвала на части БМП-2 российских оккупантов 1 15.10.2023, 13:53

2,686

ВСУ показали видеозапись эффектного взрыва.

Воины 52-го отдельного стрелкового батальона ВСУ одним дроном-камикадзе попали в двигавшийся на полном ходу боекомплект российской БМП-2. Детонация боекомплекта разорвала БМП россиян в клочья.

Видеозапись эффектного взрыва вражеской БМП опубликована в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

К тому же бойцы ВСУ дроном-камикадзе атаковали вражескую пехоту, ликвидировав группу захватчиков. Некоторым оккупантам удалось спастись: они, бросив своих побратимов, бежали с места попадания дрона.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».