Детонация боекомплекта разорвала на части БМП-2 российских оккупантов

Детонация боекомплекта разорвала на части БМП-2 российских оккупантов1
- 15.10.2023, 13:53
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ВСУ показали видеозапись эффектного взрыва.
Воины 52-го отдельного стрелкового батальона ВСУ одним дроном-камикадзе попали в двигавшийся на полном ходу боекомплект российской БМП-2. Детонация боекомплекта разорвала БМП россиян в клочья.
Видеозапись эффектного взрыва вражеской БМП опубликована в телеграм-канале «Бутусов Плюс».
К тому же бойцы ВСУ дроном-камикадзе атаковали вражескую пехоту, ликвидировав группу захватчиков. Некоторым оккупантам удалось спастись: они, бросив своих побратимов, бежали с места попадания дрона.