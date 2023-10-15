Израиль должен взять свой Берлин Александр Скобов

15.10.2023, 13:57

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Этот маленький рейх вполне вписан в «ось зла».

Отвращение к изуверам и невыносимая боль за их жертвы не отменяют необходимость холодного анализа. Я хочу поставить под сомнение некоторые распространенные штампы.

Вот Кирилл Рогов пишет, что зверствовали люди, воспитанные в культуре маскулинного семейного насилия. Вроде бы тут не с чем спорить. Но тут сразу возникает весьма укорененный в общественном сознании образ разнуздавшейся неуправляемой стихии примитивного сообщества, не знакомого с достижениями современной цивилизации и лишенного доступа к ее благам.

А вот Николай Митрохин обращает внимание на то, что Газа – одно из наиболее хорошо образованных, обеспеченных и обслуживаемых медицински арабских сообществ в мире. Да, благодаря ооновским, европейским и арабским фондам помощи. Да, при безработице в 65 %. А зачем работать, если и так все дают?

Население Газы – в четвертом-пятом поколении жители большой городской агломерации, с ватерклозетами, электричеством, средней школой и возможность поступить в вуз на родном языке. На Израиль напали не дикие, голодные бедуины, а сытые, образованные, вполне урбанизированные мужики.

Требующую «тонкой настройки», широкомасштабную операцию по прорыву высокотехнологичной израильской обороны не могла провести неуправляемая толпа, повинующаяся только голосу ненависти и мести. Действовали подготовленные на уровне современного спецназа и прекрасно организованные группы. Абсурдна сама мысль, что они не знакомы с дисциплиной, что они «неуправляемы». Они были вполне управляемы и четко выполняли задачи, поставленные командованием. Задачу убить как можно больше мирных людей с максимально демонстративной жестокостью поставило их военно-политическое руководство.

Их военно-политическое руководство – это тоталитарная секта, давно установившая свою полную власть в Газе и превратившая ее в маленький гитлеровский рейх. На деньги той самой либерально-гуманистической цивилизации, которую она стремится уничтожить. Дешево и сердито.

Этот маленький рейх вполне вписан в «ось зла», состоящую из других, более крупных рейхов. И он действует согласованно с ними. Его главари вовсе не являются темными, примитивными людьми. Они легко переходят с языка перерного религиозного мракобесия на язык современных «левых интеллектуалов». Они хорошо знают все уязвимости цивилизации, которую хотят уничтожить. У них есть стратегическое мышление. И они прекрасно умеют дозировать применяемое ими насилие сообразно их стратегическим целям.

За зверствами на фестивале и в кибуце стоит холодный, рациональный расчет. Сначала спровоцировать Израиль на неизбежную ответную жестокость. И тем «нормализовать» жестокость как легитимное средство борьбы за свои интересы. А уж затем на всех благородных и гуманных основаниях требовать «равноправных переговоров» и «компромиссов». Вот так и устанавливается «новый миропорядок», в котором «это можно».

Цивилизация устоит только в том случае, если сможет твердо сказать: никаких переговоров и компромиссов с теми, кто зверствовал на фестивале и в кибуце. Мир, построенный на победе над гитлеровским рейхом, не может существовать, имея внутри себя новые гитлеровские рейхи. Ему придется вернуться туда, где гитлеровский рейх сначала уничтожают, а потом уже думают о правах его населения. Израиль должен взять свой Берлин. И чем раньше он это сделает, тем меньше будет жертв. Только военный разгром ХАМАС, ликвидация его режима, «дехамасизация» и демилитаризация Газы.

Александр Скобов, Facebook

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