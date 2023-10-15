В Витебске 33-летнего парня оштрафовали на 700 тысяч рублей 2 15.10.2023, 14:02

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За что?

У 33-летнего жителя Витебска хотят конфисковать около 700 тысяч рублей за незаконный оборот криптовалюты.

«Установлено, что с сентября прошлого года мужчина оказывал содействие третьим лицам в сделках на специализированных биржах. Его прибыль составила около 700 тысяч рублей», – говорится в пресс-релизе МВД.

Составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Мужчине грозит штраф и обращение в доход государства всей суммы, прошедшей через криптокошелек.

В Беларуси майнинг, а также операции с криптовалютой разрешены в личных целях. Предпринимательская деятельность, связанная с криптовалютой, разрешена только резидентам ПВТ.

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