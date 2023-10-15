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Родственники военных в Татарстане взбунтовались и выдвинули требования Путину и Шойгу

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  • 15.10.2023, 14:14
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Родственники военных в Татарстане взбунтовались и выдвинули требования Путину и Шойгу

Требуют вернуть их мужчин с передовой.

В российском Татарстане родственники военных из 1234-го полка записали видеообращение к военно-политическому руководству РФ.

Они требуют, чтобы их родных перестали бросать на «мясные штурмы» на Сватовском направлении, а перевели в тыл.

До недавнего времени мобиков из Татарстана использовали на оккупированных территориях Украины в качестве «теробороны», однако в последнее время ситуация изменилась.

Военных погнали на штурмы украинских позиций, что ожидаемо привело к колоссальным потерям в рядах ВС РФ. Родственники мобиков теперь требуют, чтобы их срочно отвели с передовой.

«Умоляем помочь и спасти... На сегодняшний день большая часть батальона находится на штурме, остальная часть ждет отправки со дня на день. Они несут колоссальные потери. Каждую минуту приходят сообщения о раненых и погибших... Мобилизованные должны быть в обороне, а не на передовой. Верните наших мужчин», - потребовали татары.

Отметим, что в ходе «спецоперации» родственники военных регулярно записывают подобные видеообращения к властям России. Ни на одно из них Кремль и Минобороны РФ публично не отреагировали.

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