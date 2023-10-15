«Конечно, Вася. Hу кто его не знает?» 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.10.2023, 14:27

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Интересно посмотреть на покрасневшее лицо Небензи и отвисшую челюсть Лаврова при ответе на их наглость.

«Регион на пороге полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы».

Это когда сказано? В феврале 2022 года. Об Украине? Кем? Кем-то из европейских политиков?

Нет. Это сейчас. Василий Небензя, глава путинской миссии в ООН говорит о нападении ХАМАС на Израиль и последствиях. И, разумеется, «ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах».

То есть, Васин начальник Лавров миловался с ХАМАС, но виновата Америка.

Но дело даже не в этом и не в убогих соображениях путинских «дипломатов». Вопрос в иррациональности происходящего – режим, устроивший полтора года назад масштабное боестолкновение в Украине с чудовищными жертвами, разрушениями, беженцами, как ни в чём ни бывало, заседает в ООН, а его представитель разглагольствует о «войне» и «беспрецедентной катастрофе».

В общем, у настоящих дипломатов в ООН может быть ответ на любые демагогические предложения по Палестине от «дипломатов спецоперации». А именно – предлагать «пакетное урегулирование». То есть, вы хотите что-то по Палестине? Отлично, мы готовы обсудить и поддержать, но только в составе единой резолюции – вывод вами войск из Украины, расследование произошедшего, исполнение ордера МУС и «так далее, и так далее». Согласны? Голосуем!

Хотелось бы посмотреть на покрасневшее лицо Небензи и отвисшую челюсть Лаврова при таком энергичном ответе на их развязную наглость.

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