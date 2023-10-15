Белоруска подробно спросила у Минобороны о массовых вызовах мужчин в военкоматы 15 15.10.2023, 14:33

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Что ей ответили?

В начале октября стало известно о том, что мужчин с военными билетами массово вызывают в военкоматы на повторное освидетельствование по новому закону.

Читательница «Зеркала» 7 октября позвонила на прямую линию Минобороны и спросила, насколько массовая эта история и что делать тем, кто сейчас за границей. На вопрос отвечал начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Александр Бас. Запись разговора девушка передала редакции.

— Сейчас идет массовое переосвидетельствование мужчин, у которых были отсрочки от армии. Скажите, насколько это прямо каждого касается? Если тебя вызвали, то все уже как бы надо обязательно явиться или можно какую-то отсрочку получить для явки?

— Где вы проживаете?

— Мой муж сейчас за границей, я с ним.

— Вы за границей?

— Да, потому что он дальнобойщик, он работает. Вот ему пришел этот момент, что надо приехать в Беларусь и переосвидетельствование какое то пройти у него отсрочка. И сейчас вроде как это массовая ситуация. Скажите сейчас прямо всем, что ли, отсрочки всем убирают всех переосвидетельствование?

— А вопрос какой?

— Что делать? Ну, как бы приезжать, проходить? Или можно как-то этот вопрос решить удаленно, потому что он дальнобойщик?

— Нет, приезжать, проходить.

— Хорошо. А насколько это массово? Очередь какая-то есть? Может, ему попозже можно подъехать?

— Ну, какие сейчас очереди? Очередей нет, от них давно уже отошли. Пришло ему пусть приезжает, отсрочить это нельзя. Он гражданин нашей страны.

— Да, я понимаю. Просто нашим друзьям тоже пришло. Они говорят, что это массово, и мы подумали, может, какие то очереди уже там есть, и прямо это не надо срочно делать.

— Очередей нет, до границы очереди не стоят. Все нормально. Если пришло, значит, пусть приезжают и выполнить свой долг гражданский.

— Вы не в курсе, не будут там какие-то новые изменения еще принимать? А то он вроде был не годен, а сейчас по этим новым правилам уже да. Не планируется еще какие то пересмотры?

— Вы знаете, я законодательные акты не принимаю. Я в вооруженных силах отвечаю за вопросы боевой подготовки. Даже те вопросы, которые вы мне задали, они как выходят за границу моей компетенции. Но я вам говорю, что закон принят. И если вызов пришел, ему надо прибыть и выполнить то, что от него требуется, так как он гражданин нашей страны.

— Какое будет наказание, если вдруг он опоздает?

— Я не знаю, какое. Ну, наверное, административно в соответствии с законодательством. Не готов вам сказать. У нас наказание кто назначает? Суд принимает решение. Так, может быть, административное наказание. Не готов вам сказать надо туда позвонить. У вас же есть, наверное, контакты там оставили, когда пришло вам сообщение. Прозвонить туда, узнать, что и как получается по приезду. В средствах массовой информации, даже если вы смотрите белорусское телевидение. Но там его нет, да?

— Почему нет. В интернете все можно найти?

— Ну да. То есть освещается [этот вопрос]. Если вы не хотите с нашей родиной порвать, скажем так, вам надо быть законопослушными гражданами нашей страны. То есть если пришло вам прибыть, значит, должны.

— Это понятно. У него просто по старому закону отсрочка, и он себе спокойно работает с военкоматом у него все вопросы закрыты. Тут этот закон…

— Я понимаю. Вы же тоже поймите. Все поменялось, все идет вперед, все совершенствуется, законы принимаются. Ну, раньше было так, сейчас нет. Сейчас по- другому, новый закон. Поэтому что сделать?

— Тогда такой вопрос из чисто женского любопытства. А зачем это пересматривать? У нас в армии мужчин не хватает?

— Если чисто женское любопытство, то как не должностное лицо вам отвечу. Почему у вас муж не служил в армии?

— У него есть заболевание.

— На некоторые вещи со временем взгляды изменились, другие стали требования по медицинским показателям и прочее. И если он пройдет медицинскую комиссию, он годен, то почему не должен служить? Другие должны, а он нет?

— Но если у человека хроническое заболевание. Например, кифоз. У него же не стала ровная спина, он не стал здоров резко, правда?

— Я это понимаю, что, но вы же сами, наверное, знаете, что со временем где-то или что-то ухудшается или улучшается, в том числе и по здоровью. Изменение проходит с возрастом, с годами в лучшую или худшую сторону. Поэтому для того, чтобы убедиться, в соответствии с новыми требованиями, необходимо пройти. Сколько ему лет?

— 25.

— Ну вот. То есть до 27 лет его могут призвать. Ну, если он годен по состоянию здоровья, то никуда не денешься. Что сделаешь?

— Если б хотя бы предупреждали, что будут такие изменения, или они коснутся тех-то и тех. А то они оп — и пересмотрели. У меня непонимание, почему это не делается для нового поколения [призывников]?

— Уже не один год, да, уже десятки лет, еще даже в Советском Союзе было такое требование, что гражданин страны могут призвать для службы в вооруженных силах до 27 лет. До этого времени ему могут какие то отсрочки давать в связи с образованием, по состоянию здоровья (там есть определенные требования). То есть до 27 лет у него есть шанс стать послужить в вооруженных силах. Так вот и хотят использовать эту возможность, чтобы он служил в вооруженных силах. Если, конечно, он будет уволен по состоянию здоровья.

— Вы говорите про отсрочки, так и отсрочек уже сейчас нет, но даже поступить учиться уже не можешь.

— Почему? Есть отсрочки определенные? Ну, количество этих отсрочек, конечно, уменьшилось (…).В общем, что я могу вам посоветовать? Я вам сказал, что требование такое, если вы не хотите, ну, вы являетесь послушными гражданами республики Беларусь, то должны соблюдать то законодательство, которое существует у нас в стране. И если закон вышел, значит, есть требования, то, что он должен требовать, пройти и так далее. Значит, он должен прибыть, пройти, а то потом придется другие вопросы задавать другим людям не отвечать.

— Тут еще очень много у меня своих страхов. Вот вы говорите, приезжать. А вдруг мы в войну ввяжемся? Кто знает? И что потом делать? Мне что вдовой оставаться в 24 года?

— В какую войну ввяжемся?

— В соседнюю. У нас воюют вон соседние две страны. Кто знает, как у нас там все повернется…

— Воюют, да, соседние две страны. Ну, вы, если ж телевидение смотрите, да? Что если если будет война, так он что, как гражданин страны должен за границей отсидеться? Другие должны воевать, а он что, за границей отсидеться

— Подождите. Есть же разница. Свою страну защищать или идти на соседнюю нападать.

— Если мы говорим о своей стране, о нашей стране, о защите страны, которая называется Республика Беларусь, мы не говорим на кого-то нападать. Этот вопрос у нас в стране не рассматривают. Вы же смотрите телевидение, о чем говорят, даже вчера президент выступал, посещая Брестскую область, он сказал, что наша задача защитить нашу страну, а не на кого то нападать.

— Но для меня было шоком, когда с нашей территории пошли российские войска в Украину. Я такого вообще не ожидала. Поэтому я сейчас не знаю, кому верить. Вот поэтому есть такие опасения.

— А белорусские войска с нашей стороны на территории Украины пошли?

— Пока не пошли. Так нет же гарантии, что не пойдут.

— Знаете, я сразу сказал мы должны в первую очередь защитить свою страну. Вы думаете, что мы, ваши вооруженные силы созданы для того, чтобы захватить чьи то страны? Служебные силы республики Беларусь созданы для сохранения независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

— Вы говорите, белорусская армия создана для защиты. Так, а зачем нам тогда наемники из ЧВК Вагнера? (…) Мы тут готовимся нападать?

— Мы готовимся к защите нашей страны, мы же говорим. И чем лучше мы будем подготовлены, тем шанс то, что кто то на нас нападет, сокращается или обнуляется. Поэтому ничего не вижу здесь плохого. Я со своей стороны, как должностное лицо, представляющее в данный момент вооруженные силы [заявляю], что они делятся боевым опытом с нами? Знания, да, как вы понимаете, они лишними не бывают. Здесь с нами за плечами, как говорится, не носят, и они не тяготят. Почему? Это не вред же, что они нам отдают свои знания. Именно те знания, которые получены ими в боевой обстановке. Так как наши военнослужащие вы тоже знаете, что нигде не воюют, нигде не принимают участие в боевых действиях. И, соответственно, опыт (мы можем подчеркнуть это), от ведения боевых действий для того, чтобы защитить нашу страну. Только тех людей, которые этим занимаются, которые это прошли. А они как раз из тех людей, которые прошли, и они делятся этим опытом. Разве это плохо?

— Почему с нами делится опытом какое-то непонятное вооруженное формирование?

— Опять же в средствах массовой информации мы смотрим, что как на нашей территории, так и на территории Российской Федерации, Казахстана, других стран, входящих в ОДКБ, проводятся мероприятия оперативной боевой подготовки, где принимают участие наши военнослужащие. Они к нам ездят, проводятся различного рода масштаба учения.

В ходе проведения данных учений, мероприятий мы делимся опытом, и они с нами делятся. Понимаете? То есть надо брать опыт, да вообще, где он только есть со всех источников, если есть такая возможность его получить с военнослужащих российских вооруженных сил и от военнослужащих других вооруженных сил. Ну и почему бы не получить этот опыт от представителей компании ЧВК Вагнера, например?

— После информации о том, что они набирают заключенных, честно, меня это очень настораживает.

— Вот вы знаете, вы не переживайте, мы должны переживать за то, чтобы наши военнослужащие были подготовлены. И те, кто проходит службу, чтобы были подготовлены максимально подготовленные для того, чтобы, еще раз говорю, защитить нашу страну. И чем больше у них будет опыт, чем больше они будут подготовлены? А опыт, как я уже сказал, берем из разных источников это не плохо. Ведь вы же тоже для получения интересующие вас информации тоже получаете информацию из различных источников. Правильно? А почему мы должны отказываться от этих вещей?

— Ну, потому что, каковы их моральные качества? У них нет офицерской чести, у них нет доблести, патриотизма. Вот что они могут научить?

— Поверьте мне, что люди, от кого мы берем опыт, высокообразованны и профессиональны, И не, как вы говорите, зэки и прочее. Даже намека на эти вещи нету, понимаете. То есть отношения вообще отличные в этом плане. Понимаете? И опытом делится своим с удовольствием. И наши военнослужащие тоже его получают с удовольствием. Никто никого в данном вопросе не заставляет. Но это необходимость, это жизненная необходимость для того, чтобы быть профессиональным военнослужащим. Но опыт надо получать из России, из разных источников.

— А, например, если мой муж вдруг попадет в армию, он тоже будет с ними?

— Ваш еще муж не признан годным […]. А мы говорим о таких вещах. Я же не знаю, что будет через полгода, через полгода, через год. Будут присутствовать они, не будут. Слишком далеко.

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