СБУ подорвала электроподстанцию россиян в Белгородской области 1 15.10.2023, 14:45

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Появилось видео успешной атаки.

Украинские дроны атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области. Подстанция давала свет военным объектам.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Службе безопасности Украины.

СБУ с помощью дронов атаковала подстанцию в селе Красная Яруга. Как отмечают источники, к ней, в том числе, были подключены военные объекты врага. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.

«Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны - это реальность, которая уже стоит у них на пороге», - подчеркнули в СБУ.

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