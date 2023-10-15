закрыть
15 октября 2023, воскресенье, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СБУ подорвала электроподстанцию россиян в Белгородской области

1
  • 15.10.2023, 14:45
  • 2,056
СБУ подорвала электроподстанцию россиян в Белгородской области

Появилось видео успешной атаки.

Украинские дроны атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области. Подстанция давала свет военным объектам.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Службе безопасности Украины.

СБУ с помощью дронов атаковала подстанцию в селе Красная Яруга. Как отмечают источники, к ней, в том числе, были подключены военные объекты врага. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.

«Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны - это реальность, которая уже стоит у них на пороге», - подчеркнули в СБУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип
Дикари наступают
Дикари наступают Игорь Эйдман
Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич