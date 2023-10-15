Азербайджанцы начали массово нападать на жителей Санкт-Петербурга
- 15.10.2023, 15:01
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Видео с погромами выкладывают в Сеть.
В российском Санкт-Петербурге азербайджанская молодежь развлекается нападениями на прохожих и просто погромами, после чего выкладывает ролики с подвигами в сеть.
На это обратили внимание в российских телегам-каналах.
«Судя по всему, без особых проблем и помех со стороны властей. Что, конечно, вызывает понимание: вот если бы они развернули плакат с антивоенным лозунгом - там сразу бы нарисовалась рота ОМОНа, а так - сущие пустяки, не о чем беспокоиться.
Мафиозный режим вполне благосклонно относится к подрастающей смене - кто же заменит старых проверенных бойцов, как не молодежь? Социально близкие кадры, как таких урезонивать?», - прокомментировал ситуацию российский эксперт и блогер Анатолий Несмиян.