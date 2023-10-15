Азербайджанцы начали массово нападать на жителей Санкт-Петербурга 15.10.2023, 15:01

4,720

Видео с погромами выкладывают в Сеть.

В российском Санкт-Петербурге азербайджанская молодежь развлекается нападениями на прохожих и просто погромами, после чего выкладывает ролики с подвигами в сеть.

На это обратили внимание в российских телегам-каналах.

«Судя по всему, без особых проблем и помех со стороны властей. Что, конечно, вызывает понимание: вот если бы они развернули плакат с антивоенным лозунгом - там сразу бы нарисовалась рота ОМОНа, а так - сущие пустяки, не о чем беспокоиться.

Мафиозный режим вполне благосклонно относится к подрастающей смене - кто же заменит старых проверенных бойцов, как не молодежь? Социально близкие кадры, как таких урезонивать?», - прокомментировал ситуацию российский эксперт и блогер Анатолий Несмиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».