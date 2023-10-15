«У поляков больше уважения к людям такого возраста» 15.10.2023, 15:06

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Как белорусы за 50 устаиваются на работу в Польше.

Белоруски и беларусы после 50-ти, оказавшись в изгнании, вынуждены искать работу в Польше.

«Белсат» поговорил со специалистом по подбору персонала Ланой, которая тоже приехала из Беларуси.

На родине она преподавала музыкальные дисциплины в университете и музыкальной школе. Выступала сама.

Но когда несколько лет назад перебралась в Варшаву, пришлось переквалифицироваться. Теперь помогает другим найти работу. Говорит, что сотрудничает с несколькими фирмами, чтобы из каждого агентства выбирать лучшее и формировать свою базу вакансий.

«Как раз так, потому что в одном агентстве бывает мало адекватных вакансий. Либо – это только какие-то холодильники: мясо и рыба. Поэтому выбираю из разных», – объясняет Лана.

Говорит, что люди в возрасте 50 лет и старше обращаются к ней за помощью часто. В основном это украинцы и беларусы. Что она им предлагает?

«Работу, где не нужна физическая сила. Склады одежды или электротоваров, упаковка пончиков, косметики и т.д. Кстати, важный момент. Одно агентство может выставить на вакансии ограничение «до 45 лет», а второе – «до 50», в третьем же вообще не будет возрастного ограничения.

Как показывает практика, если вакансию выставляют поляки, то им все равно, какого возраста человек. Мне кажется, у них больше уважения к такому возрасту – 50+. Наоборот, они видят, что человек не боится нового, готов работать, и относятся к нему с уважением», – замечает рекрутер.

Сама относится к людям пожилого возраста с большим респектом и тщательно подбирает для них предложения. Имеет обыкновение связываться на десятый день после трудоустройства с человеком, чтобы узнать, насколько заявка соответствует действительности. Жалоб от белорусов почти не слышит.

«Потому что беларусы дисциплинированы и готовы работать. У других же бывает много претензий», – говорит Лана.

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