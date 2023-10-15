Искали восемь единиц техники и 28 человек: белорус заблудился, собирая ягоды 4 15.10.2023, 15:29

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Пенсионер рассказал, как ночевал в лесу.

8 единиц техники и 28 человек искали заблудившегося ягодника возле деревни Теребличи в Столинском районе. Мобильного телефона при себе у него не было. Сообщение о потерявшемся мужчине 1953 года рождения поступило спасателям 13 октября в 19:44.

Было установлено, что утром двое мужчин на легковом авто поехали в лес за ягодами. Около 15:00 один из них отправился к машине, а второй решил продолжить сбор и в обозначенное время не вышел к ней. Коллега-ягодник приехал домой к родственникам потерявшегося и сообщил о случившемся. Племянница обратилась за помощью к спасателям.

Всего в поисках было задействовано 8 единиц техники и 28 человек, из них 3 единицы техники и 9 работников МЧС.

14 октября в 11:10 спасатели нашли пенсионера. В медицинской помощи он не нуждался. Для привлечения внимания мужчины работники МЧС включали сигнальное громкоговорящее устройство, и тот вышел на звук. Со слов потерявшегося, вчера стемнело, и он переночевал в лесу. Ходил, потом начал узнавать места, заметил пчелиные улья, а затем услышал громкий сигнал.

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