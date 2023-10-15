Белорусский кинолог сказала, какие породы собак нельзя заводить семьям с детьми 10 15.10.2023, 15:45

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Названы три породы.

Белорусский кинолог Татьяна Сенько назвала сразу три породы собак, которых не рекомендуется заводить семьям с детьми, пишет «Комсомолка».

По словам специалиста, не следует заводить собак породы чихуахуа. Все дело в том, что у указанной породы есть предрасположенность к тревожности.

- Поэтому с шумными и активными детьми таким собакам некомфортно.

Кинолог обратила внимание на то, что чихуахуа очень маленькие и хрупкие, поэтому они могут не выдержать лишней тряски.

По мнению специалиста, необходимо очень хорошо подумать, перед тем как завести хаски или добермана. Кинолог пояснила, что хаски являются довольно громкими собаками, которые могут будить маленьких детей по ночам. Также они очень активные и могут сбивать с ног детей.

- А вот доберманы при недостаточном воспитании будут показывать свой сложный характер и не станут слушаться ваших детей, - уточнила кинолог.

Она заметила, что доберманов придется выгуливать родителям.

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