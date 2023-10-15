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Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха

  • 15.10.2023, 15:52
  • 4,076
Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха

Азербайджанский президент посетил и другие города региона.

В воскресенье, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг страны в главном городе Нагорного Карабаха Ханкенди (бывший Степанакерт).

Об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

Отмечается, что он также выступил с речью.

Алиев посетил и другие населенные пункты региона, в частности, Агдере, поселок Кяркиджахан и село Малыбейли.

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