Зачем этот фарс? 2 Леонид Гозман

15.10.2023, 16:16

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Система, выстроенная Кремлем, противоречит не только божеским и человеческим законам.

Везде смерть. В Украине каждый день хоронят мирных жителей — российская армия сознательно стремится убить как можно больше людей. И солдаты украинские тоже погибают каждый день.

В Россию идут гробы. На каком-то официальном мероприятии человек сказал, что, вообще-то, определенные промышленные детали должны делаться из цинка, но, как вы понимаете, цинк сейчас нужен для другого. Понимаем!

И Израиль. На площади Дизенгоф 1392 свечи — по числу погибших. Боюсь, это не конец. В масштабах населения США это было бы более 50 тысяч человек — за один день! А обстрелы продолжаются. У моего знакомого тяжело ранен внук — он танкист, его товарищи по экипажу погибли. Другой внук и внучка были в резерве, сейчас они в армии.

Казалось бы, на этом фоне даже российские начальники должны были бы как-то притихнуть, повременить с репрессиями и идиотизмом. Не принято дурака валять на похоронах. Но нет. Небензя (согласитесь, прозвище «Соври-голова» удивительно к нему подходит), вместо того чтобы сказать, как обычно, что село Гроза (59 убитых из 330 жителей) — это не мы, это постановка с целью нашей дискредитации и так далее, вдруг признал, что да, мы, но это были похороны «высокопоставленного националиста», а все убитые во время поминок по погибшему на войне жителю села — неонацисты. Правда, украинцы бестактно всех опознали и опубликовали список убитых — все из Грозы. И кто тебя за язык тянул?

Ну, у Небензи работа такая — врать. А остальные? Хоть сейчас притормозите. Ладно, украинцев вам не жалко, евреев — тем более. Но свои-то тоже погибают. Говорят, армия теряет в Украине до тысячи человек в день — Путин пытается захватить Авдеевку. И не только армия. Вот только что трое погибли в Белгородской области.

Но нет, вы продолжаете заниматься своим главным делом — защищать власть от смутьянов. Репрессивная машина работает на полную мощность, совсем как в Германии в конце войны. Последний эшелон с евреями ушел из Берлина в концлагерь, если не ошибаюсь, в марте 1945-го. Гитлеру это не помогло — наступило 30 апреля, и он покончил с собой.

Ваши репрессии бывают смешными, а бывают и страшными.

Навального, Кара-Мурзу, Чанышеву и еще сотни других вы убиваете, то есть вы надеетесь, что они не выдержат пыточных условий и либо умрут, либо сдадутся.

Думаю, не сдадутся. Когда человек попадает к вам, гордость и чувство собственного достоинства — это единственное, что у него остается. И это становится дороже жизни. Я совсем немного времени у вас провел, но это понял. Вы хотите сломать их лишением всех связей с миром — преследуете их адвокатов. Вот, накануне были арестованы адвокаты Навального. Понятно, что вы своих пленных боитесь, — правильно делаете, они сильнее вас, — но нельзя же свой страх так демонстрировать. А способы связи с миром они найдут, вот увидите.

То, что вы творите в последнее время — тот же праздник Дня аннексии на Красной площади, — говорит о том, что возвращаться в нормальный мир вы не намерены никогда. Вы же сами поставили у себя в тылу заградотряд — с аннексированными территориями в Конституции, с новым выходным днем вам уже не отступить, в соответствии со своими примитивными представлениями о русской истории вы сожгли мосты. Вы знаете, что не выиграете войну, и намерены вести ее вечно: только вечная война может спасти вас от признания поражения.

Но остается и смешное — куда же вам без клоунады? Сегодня вы обновили список иностранных агентов (а ведь две пятницы пропустили — кто-то на больничном был?). Зато сегодня не пять-шесть имен, как обычно, а сразу двенадцать — понятно, надо наверстывать. Над этими вашими списками все уже давно смеются, почти всех иноагентов вы из страны изгнали, и они вне вашей досягаемости, ваша изначальная идея — натравить на иноагентов население — не сработала, населению начхать. Но вы с упорством робота-пылесоса продолжаете ползать по сводкам и донесениям и искать врагов. К реальности все это не имеет никакого отношения, но колесики крутятся. Они так и будут крутиться до вашего 30 апреля.

Но не иноагентами едиными! Вы снова заинтересовались теми, кто бежал от вас и от развязанной вами войны. Тут вы никак не можете договориться друг с другом. Одни говорят: возвращайтесь мол, особенно айтишники и другие квалифицированные люди, сильно вас не хватает, а уж мы вам и условия создадим, и в армию не возьмем (правда, у тех, кто не уехал, брони отбираете). Но у тех, кто занимается не делом, а политикой (в нашей реальности это означает — болтовней), настрой другой. Володин, например — до Медведева ему далеко, но тоже молодец, — так прямо и говорит: в Магадан, мол, всех. Правда, губернатор Магаданского края обиделся, так он поправился: на рудники, говорит. Как приедете, так сразу и на рудники. Тут уж и вовсе декабристами запахло.

Володин, конечно, интересная фигура. Я его лет двадцать знаю, он тогда фракцией «Отечество» руководил, это было еще до того, как он Лужкова предал.

Товарищи по партии звали его «Змеей в сиропе». Любили потому что!

Надо сказать, отвращение он вызывал при первом же знакомстве — что-то было в нем такое, что выделяло его даже на фоне остальных. Не случайно он уже столько лет Государственной думой руководит, и так успешно.

Но и он меня помнит. В том своем знаменитом выступлении про Магадан, говоря о предателях, назвал лишь одно имя — мое. Это, как я понимаю, что-то вроде ордена «За заслуги перед Отечеством». Правда, объясняя, чем именно я перед Родиной провинился, он все перепутал — и где я работал, и что делал, но это неважно. Они постоянно так делают. Главное — предатель, а детали побоку!

Я думаю, ему какое-нибудь мое высказывание показали, он обиделся, но не за себя, а за Путина, наверное: лично про него в силу его ничтожности я уже давно ничего не писал. А может, это любовь (нет, не взаимная!), и он понял, что тоскует без меня. Но это ничего. Судить же их будут открытым судом — я обязательно приеду и помашу ему из зала.

После володинского «добро пожаловать» народ, конечно, валом повалит в Россию, а некоторые, чтобы по его приглашению вернуться, из России сначала уедут — кто не успел еще.

А если всерьез, то зачем этот фарс? Полагаю, в нем глубокий смысл. Ни на какие рудники они нас отправлять не собираются — не потому что гуманны, а потому что понимают, что мы к ним в лапы не вернемся. Но мы нужны как объект ненависти. Им же необходимы не просто враги, а те враги, к которым люди действительно плохо относятся. Или у них можно выработать это плохое отношение. Поэтому они преследовали ЛГБТ — кто у нас их любит? Но, видимо, не хватает ненависти — да, их не любят, но никакой угрозы с их стороны или вреда от них люди не чувствуют.

А вот с беглыми предателями лучше.

Здесь очень все хорошо выстраивается — страна воюет, кровь проливает, от врагов отбивается, а они сбежали, сидят в безопасности, жируют, да еще и содействуют нацистской Украине.

А хороший враг — это очень важно. Они говорят народу: «Видите этих негодяев? Они ваши враги. И наши враги! Мы с вами едины. И это ничего, что ты живешь впроголодь, а у меня золотой унитаз. Это неважно. Главное, что мы с тобой вместе против них!»

Все это работает. И у Гитлера работало, а потом сломалось. И у них тоже сломается — то ли в результате поражения в войне, то ли потому, что система, которую они выстроили, противоречит не только божеским и человеческим законам и здравому смыслу, но и самой жизни. А ее не обманешь, сколько ни кривляйся на трибунах.

Леонид Гозман, «Новая газета Европа»

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