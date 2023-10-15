Биолог рассказал об антарктических животных, способных пережить человечество 15.10.2023, 16:20

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Они похожи на медвежат.

Глава отдела биологии и экологии НАНЦ Иван Парникоза сообщил об антарктических животных, отличающихся живучестью в суровом климате, пишет New Voice.

Существа, о которых идет речь, называются тихоходками. Внешне они напоминают небольших медвежат и их порой зовут водными мишками. Их особенности удивительны: они могут выживать в самых экстремальных условиях, переживать природные катаклизмы и даже выживать в космическом пространстве.

Особая способность тихоходовк — криптобиоз, при которой метаболизм практически прекращается, и они превращаются в шарик-цисту. В этом состоянии они могут спать десятки лет, не требуя пищи и воды. Способность выдерживать давление в шесть раз выше, чем в Марианской впадине, делает их еще более уникальными.

Несмотря на свою незаметность (размером менее 1 мм), тихоходы привлекают интерес ученых, и до сих пор известно всего около 62 видов этой группы существ. Однако, исследователи с нетерпением ожидают новых открытий в районе украинской антарктической станции.

Это открытие стало возможным благодаря совместным исследованиям отдела биологии и экологии НАНЦ и университета им. Адама Мицкевича в Познани. В районе Аргентинских островов-полуострова Киев было обнаружено девять видов тихоходок, включая две впервые описанные наукой.

Важно отметить, что эти удивительные существа являются разнополыми, но самцы встречаются очень редко, что позволяет самкам размножаться без оплодотворения.

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