Политолог: Лукашенко настраивает против себя не только Израиль 15.10.2023, 16:45

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Нужно ли искать «белорусский след» в войне на Ближнем Востоке?

Каким боком белорусскому режиму вылезет позиция по войне, которую развязал ХАМАС против Израиля? Нужно ли искать «белорусский след» в войне на Ближнем Востоке?

BGmedia побеседовал с директором Института мировой политики (Киев, Украина) Евгением Магдой.

– Как война в Израиле отразится на войне в Украине?

– Война в Израиле показывает, что война в Украине – это не случайность, это наступление авторитарных, даже тоталитарных сил на демократию в целом. Демократическая Украина как кость в горле для современной России, поэтому Кремль пытается всеми силами ее уничтожить.

Очевидно, что Украина выстоит. Очевидно также, что у России есть интерес в интернационализации своего противостояния с Украиной. Очевидно, что Россия хочет переключить внимание с российско-украинской войны. Но Соединенные Штаты уже заявили, что будут поддерживать и Украину, и Израиль. И я уверен, что для них этот ресурсный вызов по плечу. Я вижу, что «благодаря» вспышке насилия на Ближнем Востоке многие люди наконец-то поймут, что заигрывать со злом нельзя, в какие бы одежды оно ни рядилось, как бы ни пыталось показать себя предсказуемым, толерантным и адекватным.

– Почему Лукашенко не выразил соболезнование израильскому народу? Мало того, официальный Минск именно в эти трагические для Израиля дни декларирует усиление сотрудничества с Ираном. И это – в ответ на «нейтралитет» Израиля на события 2020 года в Беларуси.

– Лукашенко историк по образованию. Но судя по всему, историк еще советский: не знать о еврейском компоненте в истории Беларуси, не знать Марка Шагала и многих других уроженцев Беларуси, – это просто позор. И на фоне вспышки насилия в Израиле демонстрировать улучшение отношений с Ираном – значит подыгрывать кремлевской пропаганде и говорить о том, что ничего такого особенного там не произошло, или, как сказал Путин, «политика Соединенных Штатов на Ближнем Востоке потерпела крах».

Лукашенко не понимает, что он просто демонстрирует свою слабую субъектность, и фактически настраивает против себя не только Израиль, но и усиливает антилукашенковские настроения в западном мире. Эти настроения могут ударить по нему сильнее, чем могли бы ударить по Путину, потому что Беларусь слабее, и легитимности у Лукашенко практически нет. И, судя по всему, она уже не появится.

– Нужно ли искать белорусско-русский след в израильской войне? Или же Минск и Москва только собирают сливки с этого кровавого конфликта?

– Белорусский след я бы вообще не искал по причине отсутствия внешнеполитической субъектности.

А у России, безусловно, есть интерес раскручивать войну на Ближнем Востоке: чтобы интернационализировать российско-украинскую войну, это понятно. Но при этом говорить, что Москва и Минск что-то собирают… Минск на сегодняшний момент может только собирать объедки с барского стола, потому что ни уровень легитимности Лукашенко, ни уровень его способностей чего-то добиваться сегодня не соответствует внешнеполитическому потенциалу Беларуси.

Минск выбрал роль геополитического денщика Москвы, но расплачиваться за это, к сожалению, будут и многие граждане Беларуси. Я бы хотел, чтобы белорусы, которые находятся внутри страны, понимали, что есть так называемые «русские со знаком качества», как сказал Лукашенко, а есть настоящие белорусы, настоящие европейцы, которые живут в центре континента.

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