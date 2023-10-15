WSJ: Израиль остановил отношения с Россией 15.10.2023, 17:36

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Кремль официально так и не осудила нападение ХАМАС.

Страна-агрессор Россия утратила «теплые отношения» с Израилем после нападения ХАМАС и реакции российского диктатора Владимира Путина. Теперь сотрудничество двух стран остановилось, пишет Wall Street Journal.

Израиль и Россия продолжали поддерживать отношения даже после вторжения Путина в Украину. Израиль, кроме того, отказался поставлять Киеву военную помощь, несмотря на давление Запада.

Однако после нападения террористов ХАМАС на Израиль Путин стал одним из немногих мировых лидеров, который не выразил соболезнования премьер-министру Беньямину Нетаньяху. Россия официально так и не осудила нападение ХАМАС.

Это положило конец отношениям между Иерусалимом и Кремлем, что доказывает «более масштабный тектонический сдвиг, происходящий в роли России на Ближнем Востоке» с тех пор, как Путин начал войну в Украине, подчеркивает издание. Борясь за оружие и союзников для своего неудачного вторжения, Россия изменила свои отношения с Ираном, с которым теперь обменивается оружием, и начала укреплять связи с арабскими государствами.

Более того, у Кремля есть внутренние причины приветствовать войну вдали от своих границ, поскольку это отвлекает внимание от внутренних проблем России и от неудач на фронте в войне против Украины, говорится в материале.

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